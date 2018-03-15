亞心網訊 3月13日,縣委書記趙文紀赴克爾古提鄉、阿拉溝鄉調研指導維護穩定、脫貧攻堅、道路建設等工作。趙文紀先後來到克爾古提鄉浩爾哈特村、阿拉溝鄉烏拉斯台查汗村、G0711高速公路項目指揮部等地與當地牧民、幹部以及有關負責同志了解情況、座談交流,實地檢查幹部各項工作,踏勘轉場牧道,對有關工作安排部署。

在克爾古提鄉「最遠一家人」貧困戶道爾吉家中,趙文紀詳細了解牲畜越冬、接羔育幼、轉場準備情況,幫助他計算去年的生產收入、享受扶貧政策、草場獎補資金情況。在得知道爾吉現在已經穩定脫貧后,趙文紀鼓勵他繼續努力,靠自己雙手過上更加幸福美好的生活。

切實了解牧道狀況,解決轉場難的問題,趙書記一行從克爾古提鄉騎馬、徒步翻越海拔4000米的哈熱克達坂,歷時7個小時到達阿拉溝鄉烏拉斯台查汗村。

哈熱克達坂位於克爾古提鄉和阿拉溝鄉的交界處,是克爾古提鄉牧民每年轉場的必經之路,海拔高、牧道險,達坂處常年積雪,最深處有一米多。每年轉場時約有80戶牧民30000餘頭牲畜經過此處,因為牧道險峻,常有牧民和牲畜在途中受傷。在踏勘途中,趙文紀詳細察看每一處險要路段,叮囑鄉鎮和相關部門負責同志,要把牧民的轉場道路當作天大的小事,儘快組織人員力量修整拓寬,讓牧民走的放心。

在晚上抵達阿拉溝鄉烏拉斯台查汗村后,趙文紀實地調研了G0711高速公路項目施工進展情況,與項目部負責人座談交流,對項目進展情況給予了充分肯定,同時也提出了具體建議,希望大家再接再厲、拼搏創新,把烏尉項目做成精品工程,惠及和靜全縣人民的民生工程。

隨後,趙文紀與克爾古提鄉、阿拉溝鄉有關負責同志座談,就維護穩定、脫貧攻堅等工作強調部署。一要進一步聚焦總目標。堅決按照自治區、自治州黨委和縣委工作部署,全力以赴開展好維護穩定與長治久安各項工作。二要紮實推進脫貧攻堅工作。充分考慮貧困戶實際情況,因地制宜、因人因戶分類施策,落實好各項幫扶措施。要把脫貧成果鞏固作為重點,做到扶貧政策不變、扶持力度不減。三要進一步樹立全局意識。找准本鄉鎮、本村在全縣大局中的定位,結合實際落實好縣委各項工作部署,守護好廣闊的牧區,當好全縣社會大局穩定的堅強後盾。

縣人大常委會主任其·巴太隨同調研。