安徽省黃山市黟縣政協吳壽宜：國務院機構改革方案最讓人矚目的亮點，就是大幅度整合了職能相近的部門，凸顯出本輪機構改革的要義，即著重推進重點領域和關鍵環節的機構職能優化和調整。如此一來，既提升了政府效率，又充分體現了以人民為中心的發展理念，回應了人民關切，滿足了人民期待。

湖南省桃江縣桃錳社區朱金良：國務院機構改革既通「天氣」，又接「地氣」，能有效避免機構重疊、權責不清、九龍治水、推諉扯皮、效率低下的弊端，構建起職責明確、依法行政的治理體系，提高政府執行力，建設人民滿意的服務型政府。對此，我們堅決擁護，充滿期待。

江西省吉安縣人社局肖子杏：國務院機構改革把精簡機構與職能轉變緊密結合起來，資源配置更科學了，解決了職能交叉問題，推進了國家治理現代化，更適應了社會主義市場經濟的需求，有助於更加高效地發揮政府職能。

山東省臨沭縣群眾李長瑞：這次機構改革使機構設置和職能配置更加科學合理，按照大部制的思路，不斷優化機構及其職能，解決了長期以來職責交叉的問題，有利於提高效能、便民服務，令人鼓舞。

山西農業大學信息學院丁海奎：國務院機構改革方案充分體現了以人民為中心的原則，把民生福祉放在心頭，更好滿足人民群眾日益增長的需要，我們完全讚成。

江蘇省興化市供電公司老圩供電所孫貴書：新組建退役軍人事務部，作為一名退伍軍人，我感到由衷高興。這有助於在全社會形成尊重軍人、關心軍人的良好氛圍，也能更好地激發現役軍人刻苦練兵、報效祖國的熱情。

江西省贛州市贛縣區婦保院曾波：根據國務院機構改革方案，我國組建國家衛生健康委員會。這體現了以人民為中心的發展思想。對家庭來說，家庭成員的身體健康關乎全家人的幸福；對國家來說，人民健康是民族昌盛和國家富強的重要標誌。作為一名醫務人員，我將在實際工作中更好地守護人民健康。

重慶市工商局涪陵區分局文光輝：將工商、質監、食品藥品監管、物價部門整合為市場監管總局，並將商務部和發改委管理的反壟斷職能統一整合到市場監管部門，作為一名工商執法人員，我衷心擁護。這項改革能防止出現「多頭執法、九龍治水、互相推諉」等現象，有利於提高市場監管效能，有利於構建職責明確、依法行政的市場監管體系。（經濟日報記者 歐陽夢雲整理）