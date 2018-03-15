▲經濟部將於明日召開電價審議委員會，經濟部長沈榮津今（15）日表示，電價審議會在不影響物價、照顧民生，以及節約用電等3大面向之間取得平衡。（圖／NOWnews資料照）

立法院教育及文化委員會今（15）日針對「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」議題進行報告並備詢。針對電價是否調漲的問題，經濟部長沈榮津會前受訪時表示，電價審議會在不影響物價、照顧民生，以及節約用電等3大面向之間取得平衡，至於會漲多少會尊重委員會的決議。

沈榮津今日出席立法院教育及文化委員會，針對「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」議題進行報告並備詢。

經濟部將於明（16）日召開電價審議委員會，由於電價已經凍漲超過一年，因此外界關心電價漲幅，推估4月起電價調漲約1%到2%。針對記者詢問此事，沈榮津指出，電價調整會有3個原則。

沈榮津表示，首先是「不影響物價」，並且會「照顧民生」與「節約用電」，會請電價審議委員會在這3個大前提之下去考量。他強調，電價調整會在這3個面向之間取得平衡。

對於電價調幅會有多少，沈榮津則回應，目前這部分不會先預設立場，這是委員會的權責，會尊重他們的決議。