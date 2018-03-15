同來自世界各國的媒體記者一道，我有幸參與了2018年中國兩會的報導。對於我們外國記者而言，正在北京召開的第十三屆全國人大一次會議以及全國政協十三屆一次會議，是面向世界展現中國政治民主、公開、透明的鏡子。中國地大物博，人口眾多，各地區、各民族、各黨派和社會團體、各行各業的代表以及無黨派人士，齊聚於此，以民主協商的方式，探討商定治理與建設國家的大政方針。我親眼目睹不同的智慧與見解在兩會這樣的機制下最大限度地交匯與碰撞，中國政治中的開放與活力，給我留下深刻印象。

此外，我對此次兩會召開前後中國政府對媒體尤其是外國媒體的開放、透明與包容，有非常直觀的感受。中國政府善待我們這些外國記者，我們與兩千多名中國記者享有近乎均等的媒體報導機會。從前期辦理採訪證件，到會期採訪、編髮、傳輸稿件等各個環節，兩會組織者為我們提供了各項完備的報導便利。遇到問題，友好的中國人也總是第一時間提供幫助，我總不時感受到來自中國同行與朋友的關心與善意，讓我心裏很溫暖。

包括我在內來自不同國家媒體機構的一千多名記者參與本次兩會報導，雖然大家有不盡相同的媒體職業背景，但通過與他們中的不少人交談，我發現大家的收穫都不少，都從這些天暢通無阻的報導活動中獲取了很多積極的信息。我還得知，一些外國媒體人受邀參與中國各廣電媒體機構的訪談節目制播，或者為中國媒體提供採訪資訊。報導兩會時中國對外媒的開放與包容，由此可見一斑。

這次報導實踐，刷新了我對中國和中國人的認識，我覺得中國開放、包容，很偉大；中國人熱情、友善，很親切。

（作者：雪爾頓·班達拉，斯里蘭卡國家新聞局新聞主管；編譯：盛莉）

(責編：賈文婷、楊牧)