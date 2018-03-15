▲港媒今（ 15 ）日曝光潘女遭殺害原因，疑似為潘女生前懷有身孕，陳男懷疑孩子不是他的，醋勁大發，將潘女殺害。（圖／翻攝自臉書）

香港籍的 21 歲潘姓女子，日前與男友陳姓男子來台共度情人節，沒想到卻慘遭陳男殺害，震驚港台。今（ 15 ）日港媒報導陳男殺害潘女的原因，疑似因為潘女懷有身孕的消息在朋友之間傳開，陳男認為孩子不是他的，因此醋勁大發，徒手扭斷潘女脖子將她殺害。

根據香港媒體報導指出，潘女生前常常在個人臉書放著與陳男之間的閃照，感情看起來似乎相當穩定，潘女也將自己臉書的感情狀態設為「結了婚」，對於來台灣的情人節旅遊相當期待，從去（ 2017 ）年 11 月就在臉書寫下「期待 2 . 14 的約定」，卻萬萬沒想到是他的死亡之旅。

港媒指出，潘女生前疑似懷有身孕，這樣的消息在朋友圈傳開，但陳男認為潘女肚子裡的小孩並不是他的，懷疑潘女可能出軌，因此痛下殺手。目前警方仍在積極調查中，而根據法醫的調查報告，證實潘女並沒有懷孕。