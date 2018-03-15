▲逃了八年的林姓通緝犯窩在一處麻將場子，蓋著氈子睡覺 （圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.15)

林姓男子因過失傷害致死案己被通緝8年，日前窩在台中市模範街一處麻將場子時，警方據報太吵前去查緝，當時睡在椅子上休息林姓男子異常緊張，以各種藉口閃躲警方的盤查，警方覺得林男大有問題，堅持清查身分，果然揭穿林男通緝犯的身分，當場將他逮捕歸案。

第一分局民權派出所警員林嵩傑、蔡文顯、林鼎淳日前巡邏時，接獲民眾檢舉西區模範街某民宅妨礙安寧，警方前往該處並處理完畢後，又聽到附近一間民宅打麻將音量太大聲，遂經屋主同意後進屋了解，發現是4人在屋內打麻將喧嘩，另1名林姓男子則躺臥在沙發休息。

林男見警方前來神情異常緊張，藉如廁之名跑到二樓藏匿，經警方請下樓後，還佯裝酒醉答非所問，稱要去車上索取證件，警方不敢大意緊緊跟隨林男。林男到車上翻了一遍後卻只出示非本人為車主的行照。警方再次說明報身分證字號也可以，林男卻稱本人不識字，記不起來身分證字號。警方接著詢問林男名字和出生年月日，林男一邊走回屋內一邊鬧說:「你們要罰我，我為什麼要給你(名字)！」警方解釋道不會有任何處罰只是要做個紀錄，對於林男的種種的反常行為，推斷林男一定有問題。林男最後假裝酒後嘔吐，想盡各種方法逃避警方盤查，但最後還是被警方查出了身分。

經警方調查，林男竟是民國99年彰化地檢發布之過失傷害致死通緝犯，依法將逃了8年的林男帶返所偵辦。

