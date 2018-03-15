▲葉忠福日前獲柯文哲市長代頒愛迪生終身發明卓越成就獎。（圖／葉忠福提供 , 2018.03.14)

出身嘉義偏遠山區大埔鄉的葉忠福，目前服務於國立台灣大學新能源研究中心，專門研究太陽能源、節能技術、創意發明等領域，尤其熱愛從事創新發明近30年，13日在2018W.D.I.C世界發明家大賽授證頒獎典禮，獲頒「國際發明家愛迪生終身發明卓越成就獎」，由台北市長柯文哲代表頒發。

曾任多家企業的技術顧問的葉忠福，也曾擔任教育部全國大專院校創意發明競賽（評審）、IEYI世界青少年發明展(台灣區選拔評審）、宜蘭國際童玩節「創意童玩發明競賽」(評審) 、中華創新發明學會-常務理事、教育訓練(講師) 、台北市發明人協會-理事、教育訓練(講師)、新北市政府勞工局-勞工大學「創意發明課程」(講師) 、教育部三創(創意、創新、創業) 推廣課程(講師) 、經濟部工業局「台灣技術交易資訊網TWTM」 智權專欄作家、國防部漢聲電台「創意發光體」節目總顧問兼製作人等職。

對創新發明，葉忠福總是無私無我的做實務與理論上的經驗傳承，不斷的將自己在創新發明領域的所獲所得，與吸汲其他發明家的經驗、新知，提供、奉獻給有志於創新發明的人。葉忠福說，不要讓他們多走冤枉路與吃虧、受害。而進行專書著作推廣，傳承創意與創新發明教育。目前葉忠福的專書著作有《創新管理：創意發明與專利保護實務》揚智文化出版；《創新發明原理與應用》揚智文化出版；《潮.創客：創新與創意發明應用》台科大圖書出版；《創意思考與創造力訓練：含創客運動及群眾募資》台科大圖書出版等。

除以專書著作推廣傳承創意與創新發明教育外，亦經常受邀至各級學校演講(約50所學校) ，推動學生學習正確發明創作之觀念與要領。葉忠福表示，我國以「知識經濟」加速提升為「創新經濟」，而在嶄新的產業中，能以「知識」和「創新智慧」結合成「創新產業」使之成為一種高價值的產業型態。