一越南男子被日方強迫參加半年核事故除污作業北京新浪網 (2018-03-15 10:29)
【環球網報導 記者 馬麗】近日日本媒體曝出，1名越南男子曾被要求在福島縣內參加核泄漏事故后的除污作業，他是通過面向發展中國家外國人的技能實習制度到日本的。其支援團體表示，這違背了外國人技能實習制度的宗旨。
據NHK電視台報導，3月14日，這名24歲的越南男子與其支援團體在東京都內舉行了記者會。該男子2015年9月通過技能實習制度到達日本，在岩手縣的一家建築公司實習。在公司的要求下，他在福島縣郡山市參加了為期半年的清除污染土壤等除污作業。
該男子稱，公司方事先沒有對除污作業進行說明，也沒有按照國家的有關規定對其進行特別培訓。支援團體稱，參加除污作業的實習生並非只有這名越南男子，「技能實習制度被用於提供勞動力，違背了其宗旨。希望停止這種欺騙矇混的行為」。
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