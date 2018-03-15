▲談新台幣改版，中央銀行總裁楊金龍表示，若圖案涉及威權象徵就依法行政。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）

中央銀行總裁楊金龍今（15）日首度赴立法院財委會進行業務報告及備詢，不過，被問到新台幣改版問題，楊金龍表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，只做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。

國民黨立委賴士葆質詢時指出，外界都關注是否「彭規楊隨」？這有一個重要指標就是新台幣要不要改版？因為有民進黨立委認為這是轉正義，沒考慮新台幣改版500億元就這樣沒了，你要堅持住彭淮南的做法及底線。

楊金龍則表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，只做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。

對於這樣的答案，賴士葆進一步詢問「你要轉彎嗎？」你這是政治語言及動作，與彭淮南不同，彭淮南堅持專業你倒向政治，總統、院長有叫你改嗎？你是要為政治服務，不惜犧牲納稅人繳稅的500億元嗎？

楊金龍則強調，彭總裁還沒退休前，央行內部就有這樣的共識？賴士葆再問「他也同意改嗎？」楊金龍說，也不是同意要改，只有圖案而已，目前鈔券不涉及威權象徵的圖案像是目前裡面有動物、科學、教育、體育的就不會。

由於楊金龍對新台幣要不要改版的回應，讓賴士葆非常驚訝，賴士葆也對楊金龍說，「我本來對你印象很好，你可能不只一點點，而是很怕政治」。