日期:3月15日消息，CBA季後賽1/4決賽首輪，山東隊在客場104-100擊敗江蘇肯帝亞隊，取得開門紅，山東隊當家球星丁彥雨航砍下33分成為球隊獲勝的功臣。據CBA公司介紹，丁彥雨航將在兩隊的第二場比賽領取常規賽MVP的獎項。

本賽季，丁彥雨航場均得到25.9分5.5籃板3.2次助攻，在常規賽本土球員MVP評選中戰勝了易建聯和胡金秋，成功蟬聯。

山東與肯帝亞隊的系列賽第二戰將於明晚移師到山東隊主場進行，屆時，小丁將在濟南主場球迷的歡呼聲中獲頒常規賽MVP的獎項，山東隊也會乘勝追擊，爭取主場再勝肯帝亞。

（勿忘初衷）