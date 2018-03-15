小丁將在主場領取MVP獎項 丁外援率隊沖連勝北京新浪網 (2018-03-15 10:15)
丁彥雨航
日期:3月15日消息，CBA季後賽1/4決賽首輪，山東隊在客場104-100擊敗江蘇肯帝亞隊，取得開門紅，山東隊當家球星丁彥雨航砍下33分成為球隊獲勝的功臣。據CBA公司介紹，丁彥雨航將在兩隊的第二場比賽領取常規賽MVP的獎項。
本賽季，丁彥雨航場均得到25.9分5.5籃板3.2次助攻，在常規賽本土球員MVP評選中戰勝了易建聯和胡金秋，成功蟬聯。
山東與肯帝亞隊的系列賽第二戰將於明晚移師到山東隊主場進行，屆時，小丁將在濟南主場球迷的歡呼聲中獲頒常規賽MVP的獎項，山東隊也會乘勝追擊，爭取主場再勝肯帝亞。
（勿忘初衷）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- IMPACT-怡寶成長型舒適護脊書包-藍IM00083MB
- 日本TENGA-iroha YUKI 冬之雪女性震動按摩蛋
- HAPPYHOME 東京都會風L型沙發組三色可選FY-1
- MIDO All Dial 羅馬競技場機械女錶 M733041112
- ides愛蒂思 精選30分八心八箭完美車工鑽石項鍊/玫瑰金圓形
- 【Polaroid 寶麗萊】-偏光太陽眼鏡(琥珀+反光鏡片)
- 【OSPREY】Talon 18L 極輕量健行登山背包_黑
- 【OBAKU】純粹經典三針日期時尚米蘭腕錶-黑(V153GBBMB)
- Ogival 愛其華 華麗恣態真鑽腕錶-珍珠貝/玫塊金 380-17DLR
- TOMASO 咖金色滾邊蕾絲設計及膝裙
3年3場輸64分!詹皇西部最大剋星 人家已10連勝【北京新浪網】
中華職棒【NOWnews今日新聞】
歷史上的今天-大樂透03月12日開獎號碼匯總【北京新浪網】
美格鬥選手拍台女性愛影片 台格鬥選手金鋼刀放話單挑【NOWnews今日新聞】
萬人調查羽生結弦獲得MVP 三項排名均列榜首【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》