邁凱輪與本田合作的三年並不愉快。僅僅是因為更換引擎而遭受的處罰就達到了825個位次。2017年底兩家公司分道揚鑣。邁凱輪轉用雷諾引擎，本田則成為小紅牛的引擎供應商。

但頗具諷刺意義的是，小紅牛與本田合作的首個季前測試卻出乎意料地順利。測試的第二周，小紅牛隻使用一台本田的引擎便完成了測試，反觀邁凱輪則兩次更換雷諾引擎。不過阿隆索對於本田能否逆襲一直做對下去表示了懷疑。

「我對本田沒有成見，」阿隆索接受西班牙電台採訪時表示，「他們在冬季測試中表現得很好，如果他們能夠進入前五，我會很高興。但一次測試和21場分站賽用3台引擎完全不同。」

對於雷諾，阿隆索表示他們對這家新的引擎供應商沒有抱怨。「我們對與雷諾的合作表示高興，與去年相比，我們單圈成績提高了4秒，」阿隆索說。

（考拉）