藍色妖姬排列三18067期預測：個碼繼續下滑北京新浪網 (2018-03-15 10:15)
18066期排列三開獎結果為226，組三形態，大小比為1：2，奇偶比為0：3，質合比為2：1，和值為10，跨度為4。排列三18067期藍色妖姬專家推薦號碼：
百位：前5期開獎號碼全部在2路區間落號，具體數值開出8-8-2-2-2，重碼現象活躍度高，接下來的067期重碼現象可考慮忽略。
十位觀點：最近8期開獎，十位開出5、7、3、3、2、3、3、2，質碼表現積極，從大小數據來看，後面六期小區數值連續補碼，下期開獎大區數值579可重點關注。
個位推薦：上期獎號略微下滑，具體數值開出6，結合多期的號碼軌跡分析，18067期個位碼可能繼續下滑。
012路分析：前兩期開獎1路碼連續遺漏，2路碼開出四枚，分別是28、22，0路碼開出兩枚，分別是3、6，接下來的067期不看好2路碼繼續積極。
均值指標：最近四期開獎均值波動幅度極小，具體數值開出3-3-4-3，最新一期均值並不看好小區點位。
（來源：彩寶貝網）
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