周四005 歐羅巴聯賽 聖彼得堡澤尼特 VS 萊比錫紅牛 預計停售：2018-03-16 02:00

比賽綜述

日期:3月16日02:00，2017/18賽季歐羅巴聯賽八分之一決賽次回合的一場比賽將在俄羅斯第二大城市聖彼得堡市的聖彼得堡體育場進行，其中上賽季俄超聯賽第三名聖彼得堡澤尼特隊將在主場迎戰上賽季德甲聯賽亞軍萊比錫紅牛隊。主隊在最近五場比賽中取得1勝2平2負，客隊在最近七場比賽中取得2勝2平3負。聖彼得堡澤尼特隊在雙方首回合較量中取得客場進球的情況下客場落敗並在上周末聯賽中暴露出進攻乏力的問題，此役迎來進攻能力強勁並且防守有所提升的萊比錫紅牛隊，想要利用主場優勢戰勝對手並實現翻盤恐怕難度不小。

主隊近況：中場主力歸隊 澤尼特擅主場

聖彼得堡澤尼特隊在上周日進行的俄超聯賽中客場0比0戰平羅斯托夫隊，在各項賽事中連續三場比賽不勝。頂住對手開場攻勢的聖彼得堡澤尼特隊在與對手的對攻戰中沒能把握住機會並抵擋了對手的反擊，在下半場不斷加強進攻但連續錯失進球機會，最終客場0比0戰平對手，賽后聖彼得堡澤尼特隊主帥曼奇尼表示始終掌控比賽主動權的澤尼特隊很少讓對手獲得反擊機會但在進攻端過於依賴科科林的進球。

從球隊近況來看，聖彼得堡澤尼特隊在本賽季俄超聯賽中以10勝9平3負進31球失13球並以落後第二名2分領先第六名8分的成績排在積分榜第五位，在本賽季歐羅巴聯賽八分之一決賽首回合客場1比2負於萊比錫紅牛隊后在聯賽中遭遇一場平局。

本周四主場迎來萊比錫紅牛隊，聖彼得堡澤尼特隊主帥曼奇尼表示此役將是一場非常困難的比賽，在首回合比賽遭遇失利的澤尼特隊將會盡全力贏下這場開放且有趣的比賽。

從球隊陣容情況上看，主力中衛馬馬納、替補中前衛法伊祖林正在進行康復治療，主力進攻中場庫茲亞耶夫因傷出場成疑，主力門將盧涅夫傷愈歸隊，主力后腰帕雷德斯停賽結束歸隊。

客隊近況：攻強守穩 紅牛客場狀態提升

萊比錫紅牛隊在上周日進行的德甲聯賽中客場0比0戰平斯圖加特隊，在各項賽事中連續三場比賽不敗。開場后立即努力進攻的紅牛隊遭遇對手頑強抵抗並在上半場錯失為數不多的機會，在下半場不斷加強進攻並在連續錯失進球機會後抵擋了對手的反擊，最終客場0比0戰平對手，賽后萊比錫紅牛隊主帥哈森許特爾表示球隊在這場勢均力敵並且注重對抗的比賽中將更多的精力放在防守上，並將在落後歐冠資格區球隊2分的情況下在接下來的比賽中全力以赴。

從球隊近況來看，萊比錫紅牛隊在本賽季德甲聯賽中取得11勝7平8負進38球失34球並以分別落後第二名6分領先第七名2分的成績排在聯賽第六位，在本賽季歐羅巴聯賽八分之一決賽首回合比賽主場2比1戰勝聖彼得堡澤尼特隊后取得一場平局。

本周四客場挑戰聖彼得堡澤尼特隊，萊比錫紅牛隊主帥哈森許特爾表示對手比會在主場五萬多火爆球迷面前踢得更加自信，將不會束縛自己的紅牛隊將會以攻勢足球應對對手并力爭率先取得比賽進球。

從球隊陣容情況上看，主力左後衛哈爾斯滕伯格正在進行康復治療，主力進攻中場薩比策因傷缺陣，半主力右後衛賴默、主力中前衛坎普爾傷愈歸隊。

比賽信息

場次：2017/18賽季歐羅巴聯賽八分之一決賽次回合

球場信息：聖彼得堡，聖彼得堡體育場

天氣情況：晴，-8°

交戰記錄

雙方此前只交戰過1次，主隊在上周五凌晨進行的歐羅巴客場比賽中客場1比2負於對手。聖彼得堡澤尼特隊近10場5勝3平2負(其中主場5勝1平0負)，萊比錫紅牛隊近10場4勝3平3負(其中客場2勝1平1負)。從最近狀態來看，客隊的狀態稍好一些。

預計首發

聖彼得堡澤尼特：盧涅夫；斯莫爾尼科夫，B.伊萬諾維奇，梅夫利亞，克里希托；帕雷德斯，克拉內維特；埃羅欽，庫茲亞耶夫；科科林；扎博洛尼

萊比錫紅牛：古拉奇；克羅斯特曼，奧爾班，烏帕梅卡諾，貝納爾多；德梅，N.凱塔；福斯伯格，布魯馬；Y.保爾森，Ti.維爾納