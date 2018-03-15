18066期排列三開出226，和值為10，跨度為4，大小形態為小小大，奇偶形態為偶偶偶，質合形態為質質合。18067期排列三預測推薦：

跨度分析：跨度在063-066期穩定在偶數值區間，具體開出8-2-6-4，三十期內偶區跨度比奇區跨度多開6期，但最大連落也僅為四期，067期偶區跨度可選擇忽略。

和值：最近四期和值處於偏低的點位區間，具體開出10-9-13-10，和值振幅也相對走小，接下來的一期開獎和值建議關注14點以上。

連號形態：064-065期小區連碼連續亮相，066期開獎連碼選擇遺漏，結合多期的連號規律判斷，下期的連碼現象可適當關注大區間。

奇偶：最近5期偶碼出號偏多，具體是062期86、063期820、064期24、065期開出28、066期開出226，下一期開獎偶數值有極強的降溫信號。

質合預測：前三期開獎連續開出質質合直選形態，質碼呈現熱態，下期開獎合區數值務必關注，重點盯防合質合、合合質直選形態。

（來源：彩寶貝網）