財迷迷排列三18067期預測：偶數值要降溫北京新浪網 (2018-03-15 10:17)
18066期排列三開出226，和值為10，跨度為4，大小形態為小小大，奇偶形態為偶偶偶，質合形態為質質合。18067期排列三預測推薦：
跨度分析：跨度在063-066期穩定在偶數值區間，具體開出8-2-6-4，三十期內偶區跨度比奇區跨度多開6期，但最大連落也僅為四期，067期偶區跨度可選擇忽略。
和值：最近四期和值處於偏低的點位區間，具體開出10-9-13-10，和值振幅也相對走小，接下來的一期開獎和值建議關注14點以上。
連號形態：064-065期小區連碼連續亮相，066期開獎連碼選擇遺漏，結合多期的連號規律判斷，下期的連碼現象可適當關注大區間。
奇偶：最近5期偶碼出號偏多，具體是062期86、063期820、064期24、065期開出28、066期開出226，下一期開獎偶數值有極強的降溫信號。
質合預測：前三期開獎連續開出質質合直選形態，質碼呈現熱態，下期開獎合區數值務必關注，重點盯防合質合、合合質直選形態。
（來源：彩寶貝網）
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