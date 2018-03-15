[中國競彩網]歐羅巴情報：米蘭近8客戰不敗且僅丟3球北京新浪網 (2018-03-15 10:17)
周四006 歐羅巴 阿森納VSAC米蘭 2018-03-16 04:05
地點：酋長球場
場次：2017-18賽季歐羅巴聯賽1/8決賽第二回合
預計天氣：6度 多雲
阿森納隊近況：
阿森納隊上周中在歐聯杯客場2球擊敗了米蘭，搶佔了先機，周末的英超也取得了勝利，止住了三連敗的頹勢，由於在英超與第四名的利物浦已經相差12分之多，因此要拿到下賽季的歐冠資格，只有歐聯杯奪冠一條路。卡索拉、拉卡澤特因傷缺陣，奧巴梅揚無法在歐聯杯出戰，在中鋒位置上，他們只有維爾貝克可用，不過後防線的三員大將貝萊林、蒙雷亞爾和穆斯塔菲都有望復出，球隊在中后場的實力還是沒有打什麼折扣。
AC米蘭隊近況：
米蘭隊首回合失利之後已經是背水一戰，在意甲當中，他們已是9輪不敗，目前排名已經上升到了第6位。小孔蒂和阿巴特因傷缺陣，不過對球隊影響不大。上周末的聯賽，安德烈-席爾瓦終於打入了在意甲的處子球，不過葡萄牙人在歐聯杯已經打入6球，是球隊歐聯杯的頭號射手，不過本場比賽他很難得到首發的機會。進入2018年，球隊在加圖索的帶領下防守有了長足的進步，8場聯賽只有3粒失球。而球隊近8個客場5勝3平保持不敗。
交鋒歷史：
雙方近6次交戰，阿森納3勝2平1負佔優。
預測首發：
阿森納（4231）：奧斯皮納/貝萊林、穆斯塔菲、科斯切爾尼、蒙雷亞爾/扎卡、拉姆塞/厄齊爾、威爾希爾、姆希塔良/維爾貝克
AC米蘭（433）：唐納魯馬/卡拉布里亞、博努奇、羅馬尼奧利、里卡多-羅德里格斯/凱西、比格利亞、博納文圖拉/蘇索、庫特羅內、恰爾汗奧盧
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