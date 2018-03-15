玩彩高手福彩3D第18067期預測：關注小區碼1北京新浪網 (2018-03-15 10:18)
福彩3D第2018066期開獎號為：095，和值為14點，大小形態為小大大，奇偶形態為偶奇奇，跨度值為9。3d預測號碼2018067期最准最新：
[和值分析]：從和值的大中小特徵來看，最近6期開獎和值多停留在中區間，具體和數值開出12-18-10-15-20-14，大區和值僅在065期亮相，具體和數值開出20，下期開獎繼續看好中區和。
[百位分析]：上期百位開獎號為偶號0，分析走勢及頻率，本期福彩3d百位重點關注奇數開出。
[十位分析]：上期十位開獎號為奇號9，分析走勢及頻率，本期福彩3d十位重點關注奇數開出。
[個位分析]：上期個位開獎號為奇號5，分析走勢及頻率，本期福彩3d個位重點關注偶數開出。
[綜合分析]：18066期開出002路、偶奇奇、合合質、小大中的直選形態，結合多期的出球規律分析，最新2018067期小區碼1可重點關注。（大中小定義：0-2為小，3-6為中，7-9為大）
（來源：彩寶貝網）
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