英媒:曼聯已有高層質疑穆帥 當權大佬玩命力保他北京新浪網 (2018-03-15 10:18)
穆里尼奧壓力山大
儘管曼聯本賽季的成績不理想，但是《獨立報》的消息稱，以副主席伍德沃德為首的高層還是支持穆里尼奧的。不過《每日郵報》的報導則不同，該報指出，儘管伍德沃德力挺穆帥，但並非每一個高層都是如此，已經有人對穆里尼奧提出了質疑。
《郵報》稱，在歐冠輸給塞維利亞出局后，曼聯高層內部已經有人在質疑穆里尼奧是否是領導曼聯前進的正確人選了。伍德沃德依然是支持穆里尼奧的，但是高層內部很多人對穆里尼奧的戰術風格感到不舒服，他們擔憂也許要再等上幾年，曼聯才能成為英超冠軍的有力候選。
本賽季曼聯已經只剩下足總杯一項可以爭奪的冠軍了，實際上這個冠軍拿不拿都無關痛癢。即便上賽季穆帥帶隊拿到了歐聯杯，對於他保守風格的質疑也沒有停止過，現在這樣的成績，他的壓力就更大了。
曼聯內部人士向《郵報》透露：「穆里尼奧不是我們想像的那種教練，我們感到擔憂。我們知道球迷們討厭現在的足球，也擔憂未來三四年無法贏得英超冠軍。而且他總是捲入一些場外的事情，這也被認為是不安全的。」本賽季穆里尼奧多次和評論員以及其他的教練大打口水戰，現在看來，並不是所有的曼聯人都喜歡這樣的做法。
儘管目前曼聯高層有分歧，但是以伍德沃德為首的實權派還是站在穆里尼奧一方的，不過如果曼聯繼續踢得難看還不出成績，那麼穆里尼奧的日子可能就越來越不好過了。
（雷利）
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