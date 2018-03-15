據《馬卡報》的報導，皇馬今年夏天為內馬爾準備了3億歐元的轉會預算，如果簽約失敗，那麼皇馬將這筆資金用於其他大牌的收購，簽約2-3名世界級球員。

該報指出，內馬爾是皇馬今夏的頭號目標，但皇馬還有其他方面的獵物，比如凱恩、伊卡爾迪以及克羅埃西亞門將萊蒂察。但事實上，真正進入皇馬的視線只有三名球員。第一人則是切爾西球星阿扎爾，相比於凱恩皇馬更側重於阿扎爾。中鋒方面，相比伊卡爾迪，皇馬更欣賞萊萬多夫斯基。

門將位置，雖然萊蒂察年輕，前途光明，但是德赫亞一直都是皇馬的獵物，不過穆里尼奧已經多次表示，不希望德赫亞離隊。（雷歐）