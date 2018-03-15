皇馬待簽三大巨星曝光 買不到內馬爾買他們北京新浪網 (2018-03-15 10:19)
《馬卡報》曝光的三大獵物
據《馬卡報》的報導，皇馬今年夏天為內馬爾準備了3億歐元的轉會預算，如果簽約失敗，那麼皇馬將這筆資金用於其他大牌的收購，簽約2-3名世界級球員。
該報指出，內馬爾是皇馬今夏的頭號目標，但皇馬還有其他方面的獵物，比如凱恩、伊卡爾迪以及克羅埃西亞門將萊蒂察。但事實上，真正進入皇馬的視線只有三名球員。第一人則是切爾西球星阿扎爾，相比於凱恩皇馬更側重於阿扎爾。中鋒方面，相比伊卡爾迪，皇馬更欣賞萊萬多夫斯基。
門將位置，雖然萊蒂察年輕，前途光明，但是德赫亞一直都是皇馬的獵物，不過穆里尼奧已經多次表示，不希望德赫亞離隊。（雷歐）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
3年3場輸64分!詹皇西部最大剋星 人家已10連勝【北京新浪網】
中華職棒【NOWnews今日新聞】
歷史上的今天-大樂透03月12日開獎號碼匯總【北京新浪網】
美格鬥選手拍台女性愛影片 台格鬥選手金鋼刀放話單挑【NOWnews今日新聞】
萬人調查羽生結弦獲得MVP 三項排名均列榜首【北京新浪網】