瀟瀟飛雨福彩3D第18067期預測：百位振幅走小北京新浪網 (2018-03-15 10:19)
福彩3D第2018066期開獎號碼095，鄰碼開出2枚，大區碼繼續多開，和值下滑至14位點，2018067期3d試機號前預測分析：
和值走向：064-066期和值維持大區間，具體數值開出15、20、14，從奇偶特徵來看，三十期內偶區和值開出22期，奇區和值開出8期，接下來的067期大區和值延熱力度較弱。
均值指標：最近3期均值同落奇、質區間，具體點位開出3-5-7-5，結合歷史同期的均值軌跡判斷，18067期開獎奇區均值續開的可能性不大。
百位號碼：064-066期百位碼落號3-8-0，號碼振幅連續走大，下期開獎號碼振幅可能回歸小區間。
十位：最近4期十位碼落球1-3-4-9，小區數值在前三期較為積極，18067期十位碼應首選小區數值。
個位分析：最近三期開獎大、合區數值連續出號，具體數值開出9-8-5，結合30期的號碼軌跡判斷，下期大區碼仍有機會。
（來源：彩寶貝網）
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