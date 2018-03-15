2018028期雙色球開獎結果03 08 11 14 18 23 + 16，AC值降至7點，奇號連續及偶號連續同時為0，小區數值維持熱態。

2018第029期雙色球專家預測準確號碼：

1、上一期除5餘0及餘2區間同時發生輪空現象，具體區間比值開出0：1：0：4：1，2018029期除5餘數五個區間分析：18026-028期除5餘0號碼持續斷檔，結合多期的號碼軌跡分析，接下來的18029期該區將升溫表現；上一期除5餘1區間開出遺漏三期的數值11，最近三期餘1區間數值冷態表現，下期建議關注遺漏值在5期以內的數值現身回補；028期餘2區間無獎號開出，前面幾期尾碼2的數值佔據優勢，再結合歷史同期的號碼軌跡分析，下期可繼續關注尾碼2的數值積極出號；上一期餘3區間整體升溫，以同尾號08 18、03 23亮相，接下來的一期該區獎號有望迅速降溫；最近三期除5餘4區間出號積極性較強，具體數值開出04 14、09 14、14，尾碼9的數值相對低迷，接下來的029期建議關注尾碼9的數值。

2、和值分析：027-028期和值區間沒有發生變化，數值波動也極小，具體和數值開出78-77，首尾號和值依次開出30-26，結合歷史同期數據分析，18029期和值有望小幅攀升，回歸91-100或101-110區間。

3、復隔中號碼看點：上期復隔中比值停留在第三區間，復碼開出14 18，隔碼繼續斷檔，具體的復隔中比值為2：0：4，再結合近30期內復隔中出號特徵分析，最新18029期不看好隔碼繼續斷檔。

推薦藍球：（和18定藍法：把藍球兩兩組合使得相加和等於18。例：1+16=18。此法可以把16個藍球劃分為8個區間）

上期開獎藍球前移至兩數和的第一區間，具體藍色球開出16，結合歷史同期的藍球兩數和走勢規律分析，2018029期藍球要重防重、隔碼現象，另外冷態10期的第七區間數值10也需關注。

絕殺3藍號：09，11，12

定紅球三碼：06，11，19

10+3縮水方案：02，06，11，12，15，16，19，21，25，29 + 05，10，16

（來源：彩寶貝網）