周四007 歐羅巴聯賽 薩爾茨堡 VS 多特蒙德 預計停售：2018-03-16 04:05

比賽綜述

日期:3月16日04:05，2017/18賽季歐羅巴聯賽八分之一決賽次回合的一場比賽將在奧地利薩爾茨堡市的紅牛競技場進行，其中上賽季奧甲聯賽冠軍薩爾茨堡隊將在主場迎戰上賽季德甲聯賽第三名多特蒙德隊。主隊在最近五場比賽中取得4勝1平，客隊在最近四場比賽中取得1勝1平2負。薩爾茨堡隊在雙方首回合比賽中客場爆冷獲勝但在上周末聯賽中遭遇阻擊，此役迎來剛剛取勝反彈並且攻強守弱的多特蒙德隊，想要藉助主場優勢抵擋對手強攻恐怕難度很大。

主隊近況：防守下滑 薩爾茨堡主場強勢

薩爾茨堡隊在上周日進行的奧甲聯賽中客場爆冷2比2被馬特斯堡隊逼平，各項賽事六連勝被終結。做出大幅度輪換並在開場十二分鐘就被罰下一人的薩爾茨堡隊在頂住對手攻勢后在第27分鐘打破場上僵局並隨後連續抵擋了對手的反攻，在下半場開始八分鐘擴大比分后兩分鐘被對手利用點球扳回一球並在比賽最後階段被對手利用第二個點球扳平比分，最終客場爆冷2比2被對手逼平，賽后薩爾茨堡隊主帥馬克·羅澤表示展現出色比賽態度和決心的薩爾茨堡隊在早早被罰下一人的情況下不得不接受平局的結果。

從球隊近況來看，薩爾茨堡隊在本賽季奧甲聯賽中以17勝8平1負進54球失19球並以領先第二名8分的成績領跑積分榜，在本賽季歐羅巴聯賽八分之一決賽首回合比賽客場爆冷2比1戰勝多特蒙德隊后遭遇一場平局。

本周四主場迎來多特蒙德隊，薩爾茨堡隊主帥馬克·羅澤表示實力強大的對手必會在次回合比賽中全力以赴，在首回合比賽中憑藉出色表現取得出色結果的薩爾茨堡隊必須要付出巨大努力並保持在首回合比賽中展現的專注度。

從球隊陣容情況來看，替補中鋒達卡因傷缺陣，其他球員都可以出場。

客隊近況：取勝止頹 多特蒙德攻強守弱

多特蒙德隊在本周一凌晨進行的德甲聯賽中主場3比2力克法蘭克福隊，終結各項賽事連續四場比賽不勝。開場后立即發動猛攻的多特蒙德隊在第12分鐘迫使對手自擺烏龍並隨後錯失一次反擊機會，在下半場被強勢反攻的對手扳平比分后兩分鐘再次取得領先並在傷停補時第一分鐘被對手再次扳平比分后三分鐘再次取得領先，最終主場3比2險勝，賽后多特蒙德隊主帥斯特格表示打出最近比賽以來最出色上半場的多特蒙德隊在下半場與全力反彈的對手展開激烈對抗，並憑藉在第94分鐘的進球幸運地取得勝利。

從球隊近況來看，多特蒙德隊在本賽季德甲聯賽中以12勝9平5負進53球失33球並以分別落後第二名和領先第四名各1分的成績排在聯賽第三位，在本賽季歐羅巴聯賽八分之一決賽首回合比賽主場爆冷1比2負於薩爾茨堡隊后如願用一場勝利實現反彈。

本周四客場挑戰薩爾茨堡隊，多特蒙德隊主帥斯特格表示面臨很大晉級困難的多特蒙德隊並非毫無機會，在首回合比賽中表現不佳並且輸球的多特蒙德隊依然保持自信並將通過明顯提升表現在客場取得勝利。

從球隊陣容情況來看，替補右後衛杜爾姆、替補中前衛羅德、主力進攻中場亞莫倫科正在進行康復治療，主力進攻中場香川真司因傷缺陣，其他球員都可以出場。

比賽信息

場次：2017/18賽季歐羅巴聯賽八分之一決賽次回合

球場信息：薩爾茨堡，紅牛競技場

天氣情況：多雲，8°

交戰記錄

雙方此前只交戰過1次，主隊在上周五凌晨進行的歐羅巴客場比賽中爆冷2比1戰勝對手。薩爾茨堡隊近10場8勝2平0負(其中主場5勝0平0負)，多特蒙德隊近10場5勝4平1負(其中客場2勝2平0負)。從最近狀態來看，主隊的狀態稍好一些。

預計首發

薩爾茨堡：瓦爾克；萊納，拉馬洛，卡萊塔·卡爾，烏爾默；海達拉，薩瑪賽科，Va.貝里沙，施拉格；黃喜燦，達布爾

多特蒙德：布爾基；皮什切克，索科拉迪斯，托普拉克，施梅爾策；卡斯特羅，達霍德；C.普利西奇，羅伊斯，許爾勒；巴舒亞伊