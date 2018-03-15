雙色球2018第028期開獎結果03 08 11 14 18 23 + 16，連號組合連續遺漏，重碼開出2枚，復隔中比值開出2：0：4。

雙色球2018029期預測分析：

上期龍頭開出奇、質碼03，該數值的上期遺漏為6期，從三十期內的龍頭質合出號特徵來看，質區龍頭明顯佔優，接下來的029期合碼反彈的力度較弱，建議繼續追捧05以下區間質碼。

026-028期第六位獎號依次開出32-28-23，號碼振幅最高為5，最低為4，從鳳尾的質合出號特徵來看，合數值在三十期內呈現多開態勢（質合比值12：18），接下來的18029期應防範合數值的隔期出號，膽碼推薦30 32。

2018028期紅球三分區比值開出3：2：1，一分區數值熱度較高。2018029期紅球三分區具體分析：026-028期紅球一分區獎號持續高溫，具體數值開出04 07、02 07 09、03 08 11，結合一區各數值的遺漏數據來看，最新18029期建議留意斜連碼及重碼的積極表現；上一期開獎，二分區數值沒有發生變化，開出重碼14 18，最近一段時間二區數值維持力度較好，接下來的18029期二區獎號要提防降溫走勢；三分區號碼在上期表現不佳，僅以該區最小碼23亮相，結合多期的號碼軌跡分析，接下來的18029期第三區間應考慮3字頭數值的收尾現象。

最近2期藍球開出05-16，振幅波動幅度極大，最近一段時間第一、第二區間的活躍度不高，下期開獎看好藍球振幅前移至第一或第二區間。（振幅四區劃分：0-3為第一區間、4-7為第二區間、8-11為第三區間、12-15為第四區間。）

8+2複式推薦：02，08，09，18，19，27，28，31 + 11，12

6+1：02，08，19，27，28，31 + 12

（來源：彩寶貝網）