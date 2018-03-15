[中國競彩網]歐羅巴情報：莫陸軍杯賽進攻效率低北京新浪網 (2018-03-15 10:22)
周四008 歐羅巴 里昂VS莫斯科中央陸軍 2018-03-16 04:05
地點：法國-里昂
天氣：12度 晴天
場次：2017/2018歐羅巴十六強
里昂近況：
里昂本賽季的整體表現還算不錯，上周末主場擊敗卡昂后，球隊暫列法甲積分榜第四位，和第三名馬賽相差5分，依然有爭奪歐冠資格的機會，歐聯杯八分之一決賽首回合客場1:0擊敗莫斯科中央陸軍，此役回到主場，里昂可以從容應戰，由於周末要在客場挑戰馬賽，所以本場比賽里昂或許會有所保留，畢竟主力射手費基爾有傷在身，而且球隊近期賽程密集，連續一個月都是一周雙賽，本場比賽里昂的戰意是個疑問。
莫斯科中央陸軍近況：
莫斯科中央陸軍首回合主場面對里昂，球隊坐擁天時地利人和，又有寒冷的天氣因素影響對手，卻被裡昂客場帶走勝利，體現出球隊和對手實力上的巨大差距，本場比賽客場回訪，莫斯科中央陸軍必須凈勝對手兩球才能翻盤，難度實在不小，要知道球隊上輪歐聯杯麵對貝爾格萊德紅星，兩場比賽射門40次，卻僅僅取得一顆進球，進攻效率實在太低，再加上主力後衛馬里奧-費爾南德斯有傷在身，此役客場出擊，莫斯科中央陸軍能夠博得和局已屬不易。
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