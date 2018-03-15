周四009 解放者杯 最強者VS佩納羅爾 2018-03-16 06:15

比賽地點：拉巴斯

場次：解放者杯小組賽第1輪

天氣：10°多雲

最強者主場恐怖

近10場戰績：6勝1平3負，進22球，失9球

解放者杯C組比其它組推遲開戰，本周中將會進行首輪對決，在首輪第2比賽日，玻利維亞勁旅最強者將會主場迎戰烏拉圭豪門佩納羅爾。兩隊近年來沒有交手記錄。出戰本場比賽之前，最強者在最近6輪國內聯賽取得了5勝0平1負的優異戰績，前8輪5勝1平2負排名聯賽第2位。此外，像同城球隊玻利瓦爾一樣，最強者從擁拉巴斯高海拔主場之利，外戰主場作戰優勢很大，自2014年以來，最強者一直都在參加解放者杯，戰罷的14個主場10勝4平0負，進35球僅失10球。如今能夠以最強陣容出戰佩納羅爾，主場至少能夠保持不敗。

佩納羅爾外戰孱弱

近10場戰績：8勝2平0負，進18球，失5球

前鋒羅德里格斯獨中兩元，佩納羅爾上周末在烏拉圭甲級聯賽主場2比0擊敗波士頓河競技，本賽季開始后，聯賽前6輪5勝1平高居積分榜首，跨賽季各項賽事近15場12勝2平1負戰績極為出色。本周中，佩納羅爾將會出戰解放者杯小組賽第1輪，作客玻利維亞首都拉巴斯挑戰最強者，高海拔是佩納羅爾需要克服的最大難題。此外，自2014年以來，佩納羅爾過往9個解放者杯客場只取得了3平6負的糟糕戰績，上賽季小組賽階段三個客場全敗（2比6維爾斯特曼、2比3帕爾梅拉斯、1比2圖庫曼競技）。時隔一年再戰本項賽事，佩納羅爾勢必雪恥，但本場比賽或許機會不大，畢竟最強者主場龍特質太過明顯。

交鋒戰績：

兩隊此前沒有交手記錄。

比賽分析：

競彩勝平負固定賠率為1.29-4.40-7.85，主隊受捧程度很高，這是基於主隊主場優勢太過明顯，而客隊向來不擅長客戰，主隊拿分應是板上釘釘。

預測首發：

最強者（4-4-2）：佩尼亞里埃塔/巴利維安、羅德里格斯、哈拉、卡多索/卡馬多、戈麥斯、巴勃羅-埃爾南德斯、巴爾加斯-薩拉扎爾/奧瓦多、維內加斯

佩納羅爾（4-2-3-1）：道森/阿里亞斯、羅霍、巴雷拉、福爾米利亞諾/岡薩雷斯、加爾加諾/羅德里格斯、卡諾夫維奧、馬克西-米利亞諾/馬丁內斯

（卡卡）