國際汽聯主席讓-托德表示，作為正在進行中的F1改革的一部分，法拉利的否決權應當被收回。長期以來，法拉利擁有對於F1規則實施的否決權——如果這項規則不能讓他們感到滿意。上一次使用否決權是2015年，當時F1計劃對於引擎和變速箱實行最高限價。眾所周知，2021年之後的新規則的一個討論議題便是法拉利的特權。

本周在倫敦接受媒體採訪時，讓-托德——這位前法拉利車隊的領隊表示，法拉利自1980年以來的否決權已經不合時宜。「否決權是恩佐時代的法拉利，現在他已經從馬拉內羅那裡分離出來了，」讓-托德解釋說，「當時他們是唯一一支自己生產底盤和引擎的車隊，其他車隊使用的都是福特的動力系統。所以那時為了確保能夠不讓F1成為所謂的矽谷賽車，他們需要保護。這就是否決權的由來。」但我個人現在不再支持（法拉利擁有否決權），時代已經變了。」

托德還回憶了上一次討論否決權的情形，作為制定2013-2021年規則的一部分，否決權被重新談判，托德回憶說「自己是唯一一個反對（保留法拉利否決權）的人」。

「我記得那是一個在國際汽聯總部的會議，」他說，「這是商業權利所有人的會議，所有的車隊都聚集一堂。我問『你們對於法拉利的否決權是什麼立場？』，他們說『我們沒有問題』。在那種情況下，只有我反對是不適合的。

唯一要做的是修改措辭。這或許就是部分答案。否決權的微調包括法拉利只有在證明規則修改不符合他們的最佳利益時才能啟用。雖然反對法拉利保留否決權，但托德認為，法拉利獲得的收入增加是很自然的，因為他們提高了F1的關注度。

」在我看來，（電影演員）萊昂納多比電視劇明星掙得多是很正常的，」他說，「這就是生活，你幹得越好，拿到的錢也越多。過去是拿雖然得錢多，但成績卻往下走。現在以更好的成績獲得更多的錢，這才是有意義的事，」托德說。

托德認為，法拉利主席馬爾喬內威脅退出的立場並不符合車隊的利益。「他們可以離開，而且老實說這取決於他們，他們是自由的。當然我希望他們不要走，但一切皆有可能。我感覺一個類似法拉利這樣的公司，參賽不僅僅是代表花錢，至少在收入和支出上是相抵的，我是說商業上的收入。現在我很肯定，大有6-7支F1車隊的財政非常吃緊。對於一項皇冠上的運動而言，60-70%的參與者難以生存的局面是無法讓人接受的，」托德總結道。

（考拉）