新華社盧布爾雅那３月１４日電斯洛維尼亞總理米羅·采拉爾１４日宣布辭職，表示不能接受有關該國一鐵路建設項目的公投結果被判無效。

采拉爾當天舉行記者會說，鐵路項目建設被否讓他「受到新的打擊」，成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」，他決定遞交辭呈。他表示，總統博魯特·帕霍爾將決定是否提前舉行原定於今年６月的大選。

當天早些時候，斯洛維尼亞最高法院作出判決，認為去年９月該國舉行的有關鐵路建設項目的公投結果無效。當時的公投結果決定，在科佩爾與迪瓦查兩地之間修建鐵路，項目價值約１０億歐元。

采拉爾今年５４歲，２０１４年９月就任斯洛維尼亞總理。