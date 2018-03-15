新軟體可提升藥物研發效率北京新浪網 (2018-03-15 10:05)
新華社倫敦３月１４日電（記者張家偉）英國牛津大學日前發佈公報說，該校研究人員開發的一款新的藥物分析軟體能更精確預測新藥物可能對心臟產生的副作用。未來如果發展成熟，這種軟體有助減少藥物開發早期進行動物實驗的需求。
據研究團隊介紹，這款名為「虛擬測定」的軟體能夠基於大量人群數據，在計算機模型中開展藥物分析，並給出預測的結果。
藥物研發的一個重要挑戰是不少藥物可能只對部分人群產生一些副作用，這可能與他們特定的遺傳變異或疾病有關。因此相比傳統方法，新軟體的一個優勢是並非死板地用單一模型來檢驗所有測試對象，而是通過海量數據分析來獲得多元化檢測結果，提高準確性。
參與這項研究的牛津大學學者埃莉薩·帕西尼說，在藥物開發早期階段使用這款軟體，能幫助製藥公司大幅提升藥物質量，更順利地開展後期臨床試驗，並避免因未檢測出一些對心臟的副作用而不得不召回藥物的麻煩。這有助降低藥物開發成本和縮短時間，減少對動物實驗的需求。
目前，研究團隊正與多家製藥公司合作來評估這款軟體的效果，相關反饋將用於進一步完善軟體。
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