鐵路項目建設被否 斯洛維尼亞總理采拉爾宣布辭職北京新浪網 (2018-03-15 10:07)
原標題：斯洛維尼亞總理采拉爾宣布辭職
新華社盧布爾雅那3月14日電斯洛維尼亞總理米羅·采拉爾14日宣布辭職，表示不能接受有關該國一鐵路建設項目的公投結果被判無效。
采拉爾當天舉行記者會說，鐵路項目建設被否讓他「受到新的打擊」，成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」，他決定遞交辭呈。他表示，總統博魯特·帕霍爾將決定是否提前舉行原定於今年6月的大選。
當天早些時候，斯洛維尼亞最高法院作出判決，認為去年9月該國舉行的有關鐵路建設項目的公投結果無效。當時的公投結果決定，在科佩爾與迪瓦查兩地之間修建鐵路，項目價值約10億歐元。
采拉爾今年54歲，2014年9月就任斯洛維尼亞總理。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
約砲後男公佈「我有愛滋」 她崩潰槌牆：為什麼找我！【Kairos 風向新聞】
阿聯酋航空一空姐由機上墜落 不治身亡【中廣新聞網】
霍金為什麼偉大？ 科普影響力無人能及【北京新浪網】
霍金逝世 被譽為愛因斯坦后最傑出理論物理學家【北京新浪網】
霍金曾3次到訪中國 在人民大會堂講述宇宙傳奇【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》