【環球網報導 記者 王戰濤】據瑞士資訊3月14日援引法新社報導，南太平洋島國巴布亞紐幾內亞的警方當日表示，2月份的地震導致的死亡人數已增至125人。當地醫護人員擔心疾病爆發將使死亡人數繼續攀升。

2月26日巴布亞紐幾內亞內陸山區遭受7.5級強震襲擊，造成大量房屋倒塌，並引發泥石流災害，為偏遠村莊的救災工作造成阻礙。當地警方根據從偏遠地區的收到的最新消息稱，目前的死亡人數已從上周的100人增至125人。

巴布亞紐幾內亞皇家警察部隊在一份聲明中說，「根據指揮中心收到的通報，南高地省(Southern Highlands)截至目前已有45人喪生，赫拉省(Hela)則證實有80人死亡」。

該聲明還指出，南高地省有1.5萬人流離失所，赫拉省至少有2萬人無家可歸，其中許多人求助於臨時避難所。

報導稱，首批救援物資目前已送達偏遠地區，但當地醫生擔心疾病會使更多人喪生，警告須緊急解決當地的公共衛生問題。

巴幾衛生部緊急醫學部門首長薩姆？尤科普阿(Sam Yockopua )表示，「通過食品與水源傳染的疾病只是眾多致死疾病中的兩種，如果我們現在不開始解決這些問題，許多人可能會因此喪生」。