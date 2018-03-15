日本前首相小泉純一郎

【環球網報導 實習記者 楊子晴】據日本NHK電視台報導，日本前首相小泉純一郎3月13日在BS富士電視台的節目中，就財務省改寫森友學園變賣國有土地相關文件一事發表了看法。小泉嚴厲批評安倍的人事舉措，稱「識人不清真可笑」。

關於財務省篡改文件一事，小泉評論道：「最不可能發生的事情發生了」。安倍先前在國會陳詞中否認自己及妻子涉足森友學園地價交易，還誓稱若有證據證明相關質疑屬實，他將立即辭去首相和國會議員職務。小泉認為：「財務省官員眼見事態不妙，文件必須與首相陳詞保持一致。於是他們揣度上面意思，開始篡改相關文件。」

小泉亦激烈批評了安倍早先提拔佐川當國稅廳長官的舉措。「佐川擔任理財局長之時，口口聲聲說沒有保留涉及地皮交易的文件。他就任國稅廳長官后也不召開記者會說明，只是一味逃避此事。這種行為非常失職。安倍作為一國首相，和副首相兼財務相麻生太郎都堅稱提拔佐川當國稅廳長官是『人得其位，位得其才，再恰當不過』，此話令人愕然。這是典型的識人不清吧。」