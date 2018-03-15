「森友」事件再發酵 小泉純一郎炮轟安倍：識人不清真可笑北京新浪網 (2018-03-15 10:11)
日本前首相小泉純一郎
【環球網報導 實習記者 楊子晴】據日本NHK電視台報導，日本前首相小泉純一郎3月13日在BS富士電視台的節目中，就財務省改寫森友學園變賣國有土地相關文件一事發表了看法。小泉嚴厲批評安倍的人事舉措，稱「識人不清真可笑」。
關於財務省篡改文件一事，小泉評論道：「最不可能發生的事情發生了」。安倍先前在國會陳詞中否認自己及妻子涉足森友學園地價交易，還誓稱若有證據證明相關質疑屬實，他將立即辭去首相和國會議員職務。小泉認為：「財務省官員眼見事態不妙，文件必須與首相陳詞保持一致。於是他們揣度上面意思，開始篡改相關文件。」
小泉亦激烈批評了安倍早先提拔佐川當國稅廳長官的舉措。「佐川擔任理財局長之時，口口聲聲說沒有保留涉及地皮交易的文件。他就任國稅廳長官后也不召開記者會說明，只是一味逃避此事。這種行為非常失職。安倍作為一國首相，和副首相兼財務相麻生太郎都堅稱提拔佐川當國稅廳長官是『人得其位，位得其才，再恰當不過』，此話令人愕然。這是典型的識人不清吧。」
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
約砲後男公佈「我有愛滋」 她崩潰槌牆：為什麼找我！【Kairos 風向新聞】
阿聯酋航空一空姐由機上墜落 不治身亡【中廣新聞網】
霍金為什麼偉大？ 科普影響力無人能及【北京新浪網】
霍金逝世 被譽為愛因斯坦后最傑出理論物理學家【北京新浪網】
霍金曾3次到訪中國 在人民大會堂講述宇宙傳奇【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》