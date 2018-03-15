深澳電廠闖環評過關 藍營怒吼詹順貴下台NOWnews今日新聞 (2018-03-15 09:58)
深澳電廠昨日通過環評，環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，國民黨立委今（15）日在社會福利及衛生環境委員會上，怒批詹順貴應該下台，國民黨黨團總召林德福也表示，民進黨一方面主張非核家園，一方面又「火力全開」，通過深澳電廠環評，還重啟核二廠 2 號機，這種沒有為人民健康著想的官員，應該要下台負責。
立院衛環委員會今審《空污法》修法，而昨晚環保署環評大會以 9 比 8 票通過台電的深澳燃煤電廠環評案，讓國民黨立委今日在會議先提程序問題，痛批修《空污法》前夕通過燃煤的深澳電廠，蔡英文政府是自己打臉減煤、減少空污支票。
國民黨立委王育敏指出，昨晚是台灣環保史上最荒謬的一幕，在這麼重大的深澳電廠環評案，讓官方代表護航，最後再由詹順貴投下關鍵一票，淪為政府投票部隊，沒有憑良心做事，「詹順貴愧對所有環團人士！」，並要求詹順貴負起政治責任下台。
國民黨立委蔣萬安也說，昨晚過深澳電廠環評，今日卻開始修《空污法》，「這實在很諷刺」，並拒絕環保署「打假球」，修法根本審不下去。
隨後國民黨立委站到台前呼口號，要詹順貴負起政治責任下台。
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