▲現場地上滿是辣椒和小三頭髮。（圖／翻攝自《中國報》）

近日在越南的社交網路上出現一段影片，影片中一名大媽因不堪兒子長期接受小三騷擾竟跑到小三家算帳，還剪去小三頭髮並用辣椒塗抹在小三的私密部位。

據馬來西亞《中國報》報導，由於大媽已經警告過小三兩次、甚至還簽下切結書要求不得再騷擾她兒子。沒想到小三還是我行我素，讓大媽忍無可忍跑去小三家修理她。

日前大媽帶隊包圍小三，不僅剪去她的頭髮，還用一大包切碎的辣椒抹在小三私密部位，現場滿地都是頭髮和撒落的辣椒。大媽也一直口出惡言辱罵小三。

據報導指出，越南當地北部有著詭異習俗，如果丈夫在外有小三，就會用辣椒塗抹私密處；南部的話則是用糨糊。