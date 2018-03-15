影／越南大媽對付小三 拿剁碎辣椒塗抹私密處NOWnews今日新聞 (2018-03-15 10:03)
近日在越南的社交網路上出現一段影片，影片中一名大媽因不堪兒子長期接受小三騷擾竟跑到小三家算帳，還剪去小三頭髮並用辣椒塗抹在小三的私密部位。
據馬來西亞《中國報》報導，由於大媽已經警告過小三兩次、甚至還簽下切結書要求不得再騷擾她兒子。沒想到小三還是我行我素，讓大媽忍無可忍跑去小三家修理她。
日前大媽帶隊包圍小三，不僅剪去她的頭髮，還用一大包切碎的辣椒抹在小三私密部位，現場滿地都是頭髮和撒落的辣椒。大媽也一直口出惡言辱罵小三。
據報導指出，越南當地北部有著詭異習俗，如果丈夫在外有小三，就會用辣椒塗抹私密處；南部的話則是用糨糊。
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