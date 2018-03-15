楊金龍備詢處女秀 坦言大方向彭規楊隨中央社 (2018-03-15 10:13)
（中央社記者邱柏勝台北15日電）央行總裁楊金龍表示，金融環境變化快速，央行貨幣政策的工具是固定的，但執行的時點、力道如何拿捏，不可能與前總裁彭淮南一樣，「不過目標是一致的」，坦言大方向彭規楊隨。
楊金龍今天出席立法院財政委員會進行業務報告並備詢，這也是他擔任總裁後首度到立法院備詢。國民黨立委盧秀燕問楊金龍，今天是他備詢的處女秀，「電視台特別來直播」，「今天心情如何」、「昨天晚上睡得還好嗎？」楊金龍回應「還可以」。
盧秀燕問楊金龍，外界對他的政策展望有很多的好奇，但也有人以「彭規楊隨」四字形容，對此他做何回應？對此楊金龍表示，在跟隨彭淮南這段期間，彭淮南強調要遵守中央銀行法職責，「大目標就定在那邊，基本上，我和我的同仁將嚴肅、全力以赴遵守中央銀行法規定」。
楊金龍強調，金融環境時常改變，央行手中貨幣政策工具就是這些，但如何選擇，以及執行的時點，該如何拿捏力道，「沒辦法跟彭總裁時一樣，但目標是一樣的。」坦言大方向仍是彭規楊隨。
楊金龍也說，近期匯率波動加大，央行若想強力扭轉趨勢，那是「吃力不討好」，因此採取彈性管理浮動匯率制度。盧秀燕說，那是否可以為楊金龍的政策下個註解，就是「順勢而為、力求穩定」，楊金龍回應，「可以，我可以接受，非常好」。（編輯：鄭雪文）1070315
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