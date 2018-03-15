桃園兩名國中女學生不愛讀書，時常未到校上課，在撞球場、夜市等場所鬼混，幾年前兩人為了賺錢花用，竟聯合「雙飛賣淫」，每次收取 5000 至 6000 元不等價碼，讓嫖客體驗「兩女一男」的服務，有時興致一來甚至只收取 500 元費用，消息傳開嫖客爭相上門，卻因太過招搖引起警方關注。

綜合媒體報導，判決書指出，當年的兩名國中女學生現已升上高職，其中一位更已晉升人妻， 5 年前兩人聯手下海賣淫，透過手機交友軟體「 BeeTalk 」攬客，主打「雙飛」享受吸引眾多嫖客光顧，國二那年遇到一名毒蟲白嫖，忍不住抱怨卻被巡校員警發現，追問之下才得知兩人賣淫一事。

警方循線逮捕許姓、莊姓、陳姓 3 名嫖客，嫖客們被逮後卻不斷喊冤，聲稱光看兩名女學生成熟的妝容打扮、體態，又會抽菸，根本不像是國中生，不知道對方年僅 13 歲，且指稱並沒有對兩名女學生有任何侵入式行為，懇請法官從輕量刑。

現已升格人妻的高職女學生強調，她們援交前都有清楚告知自己是國中生，並放話遇白嫖就箝制嫖客，清楚點出每次進行援交的地點、過程及對話，並在庭上出示照片，證明兩人所言不假。

法官調閱 2 女與 3 名嫖客的對話紀錄，研判嫖客不可能不知道兩名援交女學生的真實年齡，二審依照與未滿 14 歲之少女發生對價性行為，判許男 4 年 8 個月有期徒刑；陳男 4 年有期徒刑；莊男維持一審原判 3 年 6 個月有期徒刑。