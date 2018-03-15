（中央社記者王揚宇台北15日電）新北市議員李婉鈺去年11月29日凌晨疑酒後到北市找朋友與住戶起衝突，警方獲報趕往處理遭拉扯，甚至毆傷。台北地檢署偵辦後，今天依涉妨害公務等罪起訴李婉鈺。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070315