環團號召民眾致電立委 反對核二廠草率重啟NOWnews今日新聞 (2018-03-15 10:07)
立法院教育文化委員會今(15)日進行「核二廠 2 號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，國民黨一早就在委員會內集結抗議，一牆之隔的立院外也有環團在抗議，包含綠色公民行動聯盟、主婦聯盟等團體，發動民眾打電話到教文委員會立委辦公室抗議，要求立委嚴格把關，反對核二廠在未追究先前事故前就草率運轉。
環團認為核二廠 2 號機在 2016 年 5 月在大修之後併聯發電，還發生跳脫意外，並造成周邊設備受損，至今停機未運轉已達 21 個月，但在發電前應該要通過原能會審核，可相關單位卻都沒有被追究責任，因此環團提出四大質疑。
首先，環團要求， 2016 年大修後，通過原能會審核，但開始發電僅半小時後，就發生跳脫意外事故，所以應該要對事故究責；其次，當時的跳脫意外，沒有靠自動控制停機，而靠人為判斷手動停機，原能會應該說明自動與手動停機的依據準則為何？
第三，環團認為，台電應該要釐清跳脫意外的相關責任，並公告懲處名單；最後，跳脫意外前，原能會已經進行審核並提出多項缺失，並且均已處理完畢，但仍發生意外，顯見主管與審查人員疏於監督。
環團表示，台電已經陸續投入多組新發電機組，實在沒有必要冒險重啟核二廠 2 號機，雖然重啟核二未違反 2025 非核家園的時程，但卻跟民間對於安全第一的期待有落差，希望政府不要輕忽安全問題。
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