巴拿馬文件案風暴核心事務所 宣布停業中央社 (2018-03-15 10:10)
（中央社巴拿馬市14日綜合外電報導）讓全球多位政要下台的「巴拿馬文件」避稅醜聞中，身處風暴核心的法律事務所莫薩克馮賽卡今天宣布停業，並歸咎於媒體負面報導和它聲稱的當局不合理行為。
法新社報導，莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）在聲明中表示：「聲譽下滑、媒體攻勢、財務後果和某些巴拿馬主管當局不合規定的行為，釀成無可挽救的損害，這個月底會全面停業。」
但莫薩克馮賽卡表示，一個規模較小的組織將繼續處理當局、其他公家和私人團體的要求事項。
莫薩克馮賽卡共同創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）去年8月承認，由於信譽受損造成業績下滑，事務所海外辦公室大多已經關閉。
2016年4月3日爆發「巴拿馬文件」（Panama Papers）醜聞，莫薩克馮賽卡1150萬份歸檔數位文件外洩，揭露全球政要權貴如何利用境外公司藏匿資產。
德國「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）取得文件，隨後與國際調查記者聯盟（ICIJ）分享資訊。國際調查記者聯盟後來開啟可供大眾搜尋的「巴拿馬文件」資料庫，直至今日仍不斷有新發現。
巴拿馬文件風波導致多國政壇領袖下台。冰島總理甘勞格森（Sigmundur David Gunnlaugsson）被揭露家人擁有境外帳戶後被迫辭職；巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）則是被扯出家族和獲利豐厚的海外企業有關，夏立夫因而遭到貪汙指控，被判終身不得從事公職。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070315
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