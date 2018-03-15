MLB／44歲一朗驚傳拉傷 首打席就換人NOWnews今日新聞 (2018-03-15 10:07)
水手隊日籍野手44歲的鈴木一朗今（15）日在對巨人隊熱身賽先發一棒、擔任左外野手，但他在首局守備完後，右小腿輕微拉傷，因此無法上場打擊，水手隊第一局就換代打。
一朗是在近期才跟水手隊簽約，睽違6年回到老東家，但他馬上就開始訓練，並投入比賽，或許節奏太快，也讓他身體無法負荷。
一朗目前在熱身賽出賽2場，5打數沒有敲安，1保送，2次三振，熱身賽安打還未出現。
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