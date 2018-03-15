▲榮眷管文英住院間，志工們會輪流在醫院照料阿媽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

紀錄片「來得及說再見」女主角管文英，日前至醫院檢查出左腳靜動脈阻塞，需要開刀治療，必須在醫院住院接受治療，心裡放不下百歲榮民李福堂一個人在家裡，深怕他一個人沒辦法照顧自己，彰化縣榮民服務處啟動機制，百歲榮民李福堂暫時安置在彰化榮家，並安排管文英至醫院接受治療。

▲ 彰化縣榮民服務處啟動機制，百歲榮民李福堂暫時安置在彰化榮家。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

彰化縣榮民服務處服務組長林炳宏因訪視得知此事後，處長嚴俊峰指示立即啟動機制，協調彰化榮家安置李福堂老爺爺數日，另外協調華山基金會也派員與榮欣志工輪流至醫院照顧管文英阿媽，鶼鰈情深的老夫妻終於同意暫時分開，也讓所有人鬆了一口氣。

▲榮民服務處、華山基金會志工為榮眷管文英辦理住院手續。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

嚴俊峰表示，管文英老奶奶左腳靜動脈阻塞，經醫院評估需要住院開刀治療，李福堂老爺爺想要留在醫院親自照顧老奶奶她，榮服處服務組長林炳宏訪視後得知此事後擔心李老先生已經101歲，雖然身體尚算健朗，日以繼夜的在醫院照顧恐不堪體力負荷。

▲榮眷管文英住院間，志工們會輪流在醫院照料阿媽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

今日早上，榮服處輔導員與服務組長一同至李福堂居家，帶他前往彰化榮家，並辦妥相關作業，彰化榮家主任史浩誠也親至現場探視並指導相關照護措施，同時華山基金會站長施宜蓁與榮欣志工帶著管文英老奶奶前往醫院辦理入院手續，期間並與他們閒話家常，讓他們對三天的安排可以安心，李老夫婦表示相當感謝輔導會、榮服處及華山基金會長期以來的照顧。

施宜蓁表示，李福堂夫妻一直以來都是他們照顧的對象，也希望管文英老奶奶能盡快康復，住院期間，志工們會輪流在醫院照料阿媽。

▲ 彰化縣榮民服務處啟動機制，百歲榮民李福堂暫時安置在彰化榮家。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

嚴俊峰表示，李福堂老先生當年因戰亂分離近半世紀，直至台灣開放探親後，兩人才再次相遇並再結為夫妻，目前兩老相依為命，感情鶼鰈情深，現在最大的願望就是能多活幾年，這樣才能與妻子再相處久一點。

嚴俊峰說，這些榮民當年犧牲奉獻給國家，現在國家照顧他們也是應該的，榮服處將會持續盡最大的力量，照顧好榮民榮眷。