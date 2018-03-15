美課鋼鋁重稅 巴西擬向世貿抗議中央社 (2018-03-15 10:01)
（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西總統泰梅爾今天在聖保羅舉行的世界拉丁美洲經濟論壇開幕式上表示，將與美國展開對話，要求美國排除巴西列名鋼鋁高關稅國家名單。
泰梅爾（Michel Temer）指出，如果美方沒有友好且快速的解決方案，巴西將會和其他國家一起向世界貿易組織提出抗議。
美國總統川普宣布對所有進口鋼鋁製品分別加徵25%和10%的關稅。這項措施將從3月23日起生效。
泰梅爾在開幕會議上，回答論壇創始人史瓦布（Klaus Schwab）提出有關鋼鋁的問題。
對川普措施可能造成的影響，泰梅爾表示擔憂，他打算盡快致電美國總統討論此事。
巴西是美國進口鋼鐵第二大來源國，僅次於加拿大，巴西約1/3的鋼鐵產品出口到美國。而美國、加拿大、墨西哥正值北美貿易協定（NAFTA）談判期間，美暫時不會對加墨的鋼鋁課稅。（編輯：紀錦玲）1070315
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