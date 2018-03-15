義大利破獲一個以健康飲食為名、行思想控制之實的教派，信徒除了要奉行嚴格的飲食戒律之外，還得斷絕和外界聯繫。警方以虐待以及逃稅的罪名，逮捕五名教派領袖，裡面有一個是企業大亨，他企圖奴役信徒，還強迫他們只能吃他公司製造的食品。



義大利警方2013年就接獲一名脫離教派的女信徒報案，展開調查，他們發現靠推銷長壽飲食發財的企業家，﹝皮亞尼西﹞用邪門歪道對信徒洗腦，嚴格控制他們的飲食，追隨者多半有精神方面的問題。



所謂的長壽飲食是日本人櫻澤如一創始，以減少葷食、選擇有機、在地以及當季食物為重點，這些飲食觀念符合大家對健康飲食的想法，義大利的那個集團，卻把正確的觀念，用在不正當的目的上。



