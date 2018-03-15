▲科技股擁有強勁表現，持續擔綱股市領頭羊，卻也讓投資人擔心科技股是否有過熱之虞。不過，有專家認為未來人工智慧、雲端運算與物聯網等應用快速發展，預期此成長趨勢將延續。（圖／NOWnews 資料照片）

今年股市波動回歸，然而，科技股延續去年的強勁表現，持續擔綱股市領頭羊，MSCI世界資訊科技指數今年來上漲8.67%，居十一大產業之冠，卻也讓投資人擔心科技股是否有過熱之虞，加上升息議題、貿易爭端均增添市場擔憂。有投顧業者邀請國外基金經理人來台，認為未來人工智慧、雲端運算與物聯網等應用快速發展，預期此成長趨勢將延續。

富蘭克林證券投顧14日邀請到富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis），替投資人解析科技產業等美股的投資機會所在。他說科技產業強勁的成長潛力、高品質的企業模式、企業稅制改革有助提高資本回報，且科技股評價面並未過高，包括人工智慧、雲端運算、電子商務、金融科技、新媒體、物聯網及機器人等技術及應用快速發展，形塑科技股的漲升實力，正面看待科技產業投資前景。

他看好人工智慧趨勢，人工智慧快速發展，是解決大數據挑戰的核心工具，帶來許多投資機會，認為電子商務及社交網路的科技龍頭企業因積累大量數據、掌控運算能力與擁有人工智慧專家團隊，將為此發展趨勢下的贏家。

另外，軟體即服務(SaaS)及擁有大量獨特數據的應用軟體公司，除了受惠於企業將工作負載自本地部署轉移至雲端的趨勢，也將從人工智慧與機器學習的發展中獲益。有別於傳統的本地部署公司，軟體即服務(SaaS)公司擁有關於產品如何被使用的完整資訊及客戶資料，得以藉由人工智慧技術分析這些數據後加以應用，改善公司產品、創造新的營收來源且有更高的顧客維持率。

還有，協助企業導入人工智慧的服務公司，相關的記憶體、儲存、半導體公司也成為人工智慧趨勢的受惠者。而網路廣告、電子商務和雲端運算領導企業受益於網絡效應且仍在成長初期，擁有創造可持續性及高現金流量的潛力，同樣看好相關概念股的投資機會。尤其網路社群平台的崛起，帶來一波媒體新趨勢，廣告支出持續從傳統媒體向線上轉移。

不過，不少投資人擔心目前科技股會不會過熱，然而，強納森．柯堤斯認為，科技產業有較高利潤率、強大的企業模式及良好的資產負債表，加上美國稅制改革給予企業匯回海外獲利一次性的稅負優惠，因此支持科技股理應享有較高的評價，預期科技產業仍具備良好的報酬潛力。另一方面，科技產業是唯一沒有淨負債的產業，意味著科技產業較不受利率走升的干擾。