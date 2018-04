(健康醫療網/記者郭庚儒綜合報導)

為規範醫師利益衝突,美國醫學中心頒布藥廠銷售限制政策,研究發現,醫師會降低開立業務積極推銷藥物的處方,成果刊登於期刊《美國醫學會雜誌》(JAMA)。

藥廠銷售限制政策 影響醫師開立處方行為

研究針對2006年1月至2012年6月,美國醫學中心頒布藥廠銷售限制政策期間,分析加州、伊利諾州、麻州、賓州及紐約州,共38家醫學中心,比較實施政策限制前10至36個月,以及政策後12至36個月,醫師開立處方行為是否改變。

分析8種藥物、1600萬份處方

此項研究是根據藥廠業務向醫師進行藥品介紹及行銷分為兩類,並以每個月醫師開立處方的8種藥物進行分析,包括2126名醫師開立超過1600萬份處方,與2萬4593名醫師進行對照。

限制業務推銷政策奏效 醫師改變處方

結果發現,推動藥廠銷售限制政策前,醫師開立藥廠積極推銷及不積極推銷藥品比例,分別為19.3%及14.2%;政策實施後,醫師開立藥廠積極推銷藥品比例下降1.67%,而不積極推銷藥品的開立比例卻提高0.84%。

進一步分析發現,19家執行藥廠銷售限制政策的醫學中心,有9家醫院的8種藥物中,有6種藥物處方開立比例改變;而11家醫院明確禁止銷售人員贈與醫師禮物、禁止出入醫療院所等行為,其中8家醫院的醫師改變開立處方;反觀,其餘8家沒有藥廠銷售限制政策中,僅有1家醫院改變開立處方的行為。

推銷藥物比例降低 非所有醫師都改變

研究者表示,雖然2006-2012年美國醫學中心禁止藥廠業務介紹醫師處方藥物,而8種藥品中有6種藥品,顯示積極推銷藥物種類的處方開立比例降低;可惜的是,並非所有頒布這項限制的醫學中心,醫師都有改變開立處方的行為。

參考資料、文獻來源:

1.翻譯人員:國立成功大學醫學院公共衛生研究所研究生李若綺

2.參考文獻:1.Ian Larkin, et al.Association Between Academic Medical Center Pharmaceutical Detailing Policies and Physician Prescribing. JAMA. 2017;317(17):1785-1795. doi:10.1001/jama.2017.4039

3.資料出處:科技部補助「新媒體科普傳播實作計畫」執行團隊、科技大觀園

4.《新媒體科普傳播實作計畫》(計畫編號MOST105-2515-S-006-008)補助產出

資料來源:健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=37040喜歡本文請按讚並分享給好友!健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊