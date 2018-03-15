本報特約--宏觀縱覽/陸國務院：12個高新區嚴禁房地產開發中央網路報 (2018-03-15 10:10)
近期，大陸國務院同意12個高新技術產業園區升級為“國字頭”開發區，要求開發區嚴格實施土地利用總體規劃和城市總體規劃，按規定程式履行具體用地報批手續；必須依法供地，以產業用地為主，嚴禁房地產開發，合理、集約、高效利用土地資源。
此次升級的高新區中，湖北省有3個：荊州高新技術產業園區、黃石大冶湖高新技術產業園區、潛江高新技術產業園區。江西省有2個：九江共青城高新技術產業園、宜春豐城高新技術產業園。廣東省有2個：湛江高新技術產業開發區、茂名高新技術產業開發區。雲南省有1個：楚雄高新技術產業開發區。安徽省有1個：淮南高新技術產業開發區。重慶市有2個：榮昌高新技術產業開發區、永川高新技術產業開發區。湖南省有1個：懷化高新技術產業開發區。
國務院要求這些開發區全面實施創新驅動發展戰略，按照佈局集中、產業集聚、用地集約、特色鮮明、規模適度、配套完善的要求，完善管理體制和運行機制，集聚科技創新資源，大力提升自主創新能力。要優化創新創業生態，深入推進大眾創業、萬眾創新，大力培育新產業、新業態、新模式，促進傳統產業提質增效，努力成為促進技術進步和增強自主創新能力的重要載體，成為帶動區域經濟結構調整和經濟發展方式轉變的強大引擎，成為搶佔世界高新技術產業制高點的前沿陣地。
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【TiMISA】純真-玫瑰金 純鈦手環
- Emporio Armani Ladies 絢麗時尚腕錶-雙色/32mm
- 【A.S.O】甜蜜樂章 優雅美型蕾絲緞布蝴蝶結鑽飾中跟鞋(粉紅
- Fly London(女) My way 極度個性輕量都會運動鞋- 豹紅
- 【tokuyo】好腳色3D溫感滾足樂 TF-607D
- 【LinLi 林莉婚紗】復古名伶細肩蕾絲魚尾白紗(單租)
- 【A.S.O】甜蜜樂章 真皮後跟網布尖楦高跟鞋(粉紅)
- 【MICHAEL KORS】RILEY 全皮革扁型斜背包-椒紅色
- City Diamond『緣定古堡』19分鑽戒(男)
- 【PINKO】經典亮片水鑽繡縫LOGO短袖T shirt(S-丁香紫11D0AM
大玩一夜情成全球首例！4點帶你認識「超級淋病」【KNOWING新聞】
宿舍學妹「裸體貼窗」引暴動 真相曝光學長好崩潰【NOWnews今日新聞】
拚選民服務！網友求「車輪餅辣妹」 正面照曝光【NOWnews今日新聞】
三高好傷腎！ 護腎從「四低三動」開始【健康醫療網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》