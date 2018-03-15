近期，大陸國務院同意12個高新技術產業園區升級為“國字頭”開發區，要求開發區嚴格實施土地利用總體規劃和城市總體規劃，按規定程式履行具體用地報批手續；必須依法供地，以產業用地為主，嚴禁房地產開發，合理、集約、高效利用土地資源。



此次升級的高新區中，湖北省有3個：荊州高新技術產業園區、黃石大冶湖高新技術產業園區、潛江高新技術產業園區。江西省有2個：九江共青城高新技術產業園、宜春豐城高新技術產業園。廣東省有2個：湛江高新技術產業開發區、茂名高新技術產業開發區。雲南省有1個：楚雄高新技術產業開發區。安徽省有1個：淮南高新技術產業開發區。重慶市有2個：榮昌高新技術產業開發區、永川高新技術產業開發區。湖南省有1個：懷化高新技術產業開發區。



國務院要求這些開發區全面實施創新驅動發展戰略，按照佈局集中、產業集聚、用地集約、特色鮮明、規模適度、配套完善的要求，完善管理體制和運行機制，集聚科技創新資源，大力提升自主創新能力。要優化創新創業生態，深入推進大眾創業、萬眾創新，大力培育新產業、新業態、新模式，促進傳統產業提質增效，努力成為促進技術進步和增強自主創新能力的重要載體，成為帶動區域經濟結構調整和經濟發展方式轉變的強大引擎，成為搶佔世界高新技術產業制高點的前沿陣地。





【中央網路報】