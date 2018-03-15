2018年大陸政府工作報告提出，深化基礎性關鍵性領域改革，而排在首位的便是“推進國資國企改革”。記者採訪瞭解到，今年國資委將通過管資本為主的職能轉變，來推動國企改革的全面深化，使國企走在高品質發展前列。其中，以授權經營體制為主的國資改革是改革的“牛鼻子”，隨著出資人監管權責清單落地臨近，放權、授權範圍將進一步細化和擴大。同時，作為完善國有資產管理體制、改革國有資本授權經營體制的重要載體，國有投資、運營公司試點將深化擴圍，升級至綜合性改革，目前多個央企有意爭取入圍。



出資人監管權責清單落地臨近



2018年政府工作報告提出，國有企業要通過改革創新，走在高品質發展前列。



“這是一篇大文章。”在大陸全國政協委員、國務院國資委副主任黃丹華看來，為落實這一改革任務，要堅持大力推動供給側結構性改革，要加快創新，加快國有經濟佈局優化調整，而且還要不斷深化國有企業的改革，激發企業的活力和創造力，同時國資委將通過管資本為主的職能轉變，來推動國有企業改革的全面深化。強化管資本職能，取消授權下放的一些工作事項，完成內部職能和機構的調整。



記者瞭解到，政府工作報告中“制定出資人監管權責清單”的論述引起了多位政協委員和專家的熱議。“下一步國資委要加快研究制定權力清單和責任清單，要優化監管方式，提高監管效率，把該管的要管好，不該管的要放給企業。”對於這一熱點，黃丹華在6日的政協經濟界別小組討論中如此回應。



當日，全國政協委員、國家開發投資公司（下稱“國投”）董事長王會生在接受記者專訪時透露，權責清單徵求了企業的意見。事實上，近期，多地國資委已經加快國資監管體制改革，例如北京、成都、合肥等地紛紛出臺國資委出資人監管權力和責任清單，其中投資監管與融資監管力度有加碼趨勢。



“報告開門見山，直接提出制定出資人監管權責清單，可謂響鼓重錘。”中國企業研究院首席研究員李錦向記者表示，2018年是國資國企改革的深化之年，也是改革品質提升之年。十九大報告提出建立授權經營體制，現在具體化了，從建立權責清單入手，進入操作階段，“政府及國資委有哪些權、哪些責任，自己列出來，這是一場自我革命。”



大陸國務院國資委研究中心研究員胡遲也表示，出臺國資監管權力和責任清單後，監管將更細化，會有很多新的內容。



在全國政協委員、上海市國資委副主任林益彬看來，國資委自身的改革跟企業集團的改革、國有資本投資運營公司的改革，三者是分不開的，一項一項分頭去試點改革，實際上有些問題是解決不了的，應該聯動推進國資監管機構、國資運營平臺和企業集團改革。



投資運營公司試點擴圍升級



2014年起，大陸國務院國資委先後選擇了神華集團有限責任公司（下稱“神華集團”）、國投等八家央企開展國有資本投資公司試點，並選擇了中國誠通控股集團有限公司、中國國新控股有限公司兩家央企開展國有資本運營公司試點，而截至2017年底，各地國資委共改組組建國有資本投資、運營公司89家。



2018年政府工作報告提出，深化國有資本投資、運營公司等改革試點，賦予更多自主權。“兩類公司試點取得了積極效果。在總結經驗的基礎上，今年進一步擴大兩類公司試點範圍，更重要的是要在推進綜合性改革上下功夫，著力提高國有資本運作效率和水準。創新國有資本運營模式，推動各類國有資本基金規範運作、發展壯大。”國務院國資委主任肖亞慶介紹說。



王會生介紹說，作為首批國有資本投資公司試點企業，國投相關工作已取得階段性成果，下一步深化主要是在混合所有制改革、重組整合、加快形成有效制衡的法人治理結構和靈活高效的市場化經營機制、打造一流企業等方面下功夫，希望可以作為綜合性改革試點，將落實董事會職權、市場化選聘經營管理者等試點內容納入其中，加大在重大決策、人事任免、考核激勵等方面的授權力度，“工資總額等方面可能逐漸讓試點單位放開去探索。”



同為國有資本投資公司試點的神華集團，在2017年8月28日與中國國電集團公司重組為國家能源投資集團有限責任公司。全國政協委員、國家能源投資集團有限責任公司總經理淩文向記者透露，第一步是先把兩家的整合完成，同時也會制定國有資本投資公司試點的總體設計，這將是一個超前的、整體的謀劃，“我相信未來會是一個很好的案例。”



全國政協委員、中國鋁業集團有限公司董事長葛紅林在接受記者專訪時也表示，中鋁集團下一步將按照高品質發展要求，堅持改革創新轉型升級工作總基調，突出問題導向，全面深化改革，推動“三大變革”，力爭通過爭取國有資本投資公司試點，牽引帶動集團綜合性改革。



推進八大領域重組整合



2018年政府工作報告提出，繼續推進國有企業優化重組和央企股份制改革，加快形成有效制衡的法人治理結構和靈活高效的市場化經營機制，持續瘦身健體，提升主業核心競爭力，推動國有資本做強做優做大。



“加強頂層設計，按照‘成熟一戶、推進一戶’的原則，穩步推進裝備製造、煤炭、電力、通信、化工等領域中央企業戰略性重組，促進國有資本進一步向符合國家戰略的重點行業、關鍵領域和優勢企業集中。”肖亞慶在2018年央企、地方國資委負責人會議上表示，以擁有優勢主業的企業為主導，發揮國有資本運營公司專業平臺作用，持續推動煤炭、鋼鐵、海工裝備、環保等領域資源整合，減少重複建設。



淩文認為，神華集團和中國國電集團的重組整合，一方面解決了煤電頂牛的問題，另一方面也解決了過剩的問題，“哪些業務不好，我們自己內部就淘汰下去，這是真正的調結構轉方式，用市場化而不是政府行政來解決。”他希望在整個行業內，煤電聯營都能有深度融合。



葛紅林也表示，將發揮好行業主導地位，積極推進內外部整合，改造提升傳統動能，培育發展新動能，加快建設具有全球競爭力的世界一流企業。



此前曾有消息稱哈爾濱電氣集團有限公司（下稱“哈電集團”）和中國一重集團有限公司醞釀重組，對此，全國政協委員、哈電集團董事長斯澤夫予以否認。他在接受記者專訪時表示，中央企業的重組是必然的，但關鍵是怎麼重組，“簡單地1+1重組，還是簡單為生存重組，我認為應該瞄準20年以後世界經濟和製造業是怎樣去把握重組。”



王會生則建議，完善國有資本投資公司試點改革的配套政策，同時在兼併重組方面能有一些頂層設計，這樣能相互協同發揮更大效應。





【中央網路報】