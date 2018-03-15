劉鋒是重慶一家包裝企業的採購經理。日前，他就接到電話通知：公司用於紙箱生產的瓦楞紙馬上用完了，後續的原料還沒有著落。劉鋒說，近半年來，像這樣缺貨的場景時有發生。由於紙價上漲迅速，供應商由貨到付款變為先付款再發貨，這給企業帶來不小的壓力。



“我們已陸續接到廠家的口頭通知，市面上多家知名品牌衛生紙將調漲，最快3月中旬、最慢4月前必漲，漲幅在10%~30%之間。”日前，記者在重慶部分超市採訪時被營業員這樣告知。



事實上，新年伊始，紙業“漲價潮”從南到北，席捲全國。一些造紙企業三天漲價兩次，更有紙業經銷商啟動了即時報價模式。



龍頭紙企價格猛漲



“炒房炒股，不如炒紙”，已經不是一句笑話，賣廢紙都能多賺不少錢……紙製品漲價，已經波及生活類用紙。所以，這幾天不少人的朋友圈，開玩笑都是：你準備搶購衛生紙了嗎？



實際上，早在春節前，銅版紙、雙膠紙以及白卡紙產品價格就全部上調了100元/噸，而瓦楞原紙更是上調了100~300元/噸不等。春節後，多家紙企龍頭宣佈提價，其中文化紙、包裝紙均有較大幅度上漲。據不完全統計，春節至今，已經有28家紙廠宣佈漲價。



業內人士稱，3月份是文化紙傳統的需求旺季，3月1日後，APP、晨鳴、太陽、中國紙業等企業的銅版紙、雙膠紙產品全部上調100元/噸，摸到近十年的歷史高點。晨鳴、太陽、APP、博匯的全部白卡紙產品將統一上調100元/噸。而包裝紙方面，玖龍在節前已宣佈了3月5日提價200元/噸的消息。



春節剛過，不僅是中國，整個全球紙漿價格都一路看漲，家用紙、文化紙以及包裝紙價格被集體帶動，造紙廠商提價函紛至遝來，紙廠提價、業績超預期。



“不光衛生紙漲價，辦公用紙也漲了不少。”在重慶觀音橋一家商場，售貨員指著貨架上的打印紙對記者說，“一箱8包A4打印紙，去年8月份145元，現在已經漲到175元了。”



紛紛漲價為哪般？



據大陸國家統計局資料顯示，2010年以來，大陸紙漿產銷需求便呈現出不平衡發展趨勢，供需缺口存在且有上升趨勢，供需缺口從2010年的1143萬噸擴大至2016年的1872萬噸。供需缺口如此之大，紙漿價格上漲也就不難理解了。



此外，為了填補供需缺口，紙漿進口需求也是一路飆升。以山東口岸為例，2017年前三季度，山東口岸累計進口紙漿446.3萬噸，比2016年同期增加12.8%；價值184.6億元，增長26.7%；進口平均價格為每噸4135.5元，上漲12.4%。因此，在大陸國內紙漿價格和進口紙漿價格同步上升的大背景下，成品紙價格上漲並非偶然。



重慶華商數碼印務公司從事紙張採購的負責人告訴記者，隨著環保政策更趨嚴格，中國大陸對包括廢紙等進口洋垃圾的管控也越來越嚴格。受限制廢紙進口政策影響，2017年我國禁止混合廢紙進口，廢紙總進口量大幅減少。受此影響，國產廢紙價格大幅上漲，多地區的廢紙普遍上漲50~100元/噸。此外，環保日益嚴苛、小型落後紙廠已經被淘汰，紙企集中度加強，大型造紙廠議價能力也進一步增強。加上2018年3月1日外匯新規的正式實施，也對此輪漲價起到支撐作用。



作為亞洲最大的箱板原紙生產商，玖龍紙業在今年2月27日的中期業績發佈會上表示，春節過後在國內的八大基地全都加價20%~70%。其負責人稱，加價原因在於：廢紙價格上漲產生成本及內需和消費的增長。包裝紙需求量在不斷增加，紙漿廠現在是在中低的水準，所以整個上半年應該說會隨著原料成本的變化來調整價格，原料市場還會加價。



據記者瞭解，近幾年，國際木漿的供應集中度不斷提高，國內的闊葉木漿主要來自巴西和印尼地區，由於木材的稀缺性不斷加強，有限的原材料供給便進一步提升了企業的議價能力。



追漲殺跌將令紙價更加起伏



根據中國造紙業協會提供的統計資料，從2016年以來，大陸造紙行業已經投產、即將投產或已經立項的包裝類工業原紙產能高達2700萬噸，當然最終能不能全部達產還不確定。而大陸2016年包裝紙、箱板紙、瓦楞紙、白板紙合計產量大約為6600萬噸。即便是需求不變的情況下，2018年的產能利用率也低於75%，屬於產能過剩的狀態。



如果說2016年的原紙瘋漲是因為長達五年的淘汰落後產能，是東莞水鄉片區一次性關停560噸的強烈刺激，是紙廠重新得勢後的情緒發洩，那麼，2018年的不穩定，則是供需的嚴重失衡。



業內人士坦言，過去兩年，很多企業因為紙價波動而“一夜狂賺千萬”的神話般的現實，加劇了產業鏈的投機氣氛。2017年，從原紙暴漲暴跌的恐懼中鎮定下來的紙包裝印刷企業發現，通過製造原紙暴漲暴跌的新聞，甚至通過追漲殺跌，不但利潤空間大大改善，而且對客戶的服務成本和財務成本也大為減輕。由此給大家帶來一種假像，就是只要是漲價，就能讓整條產業鏈都獲利。



加之在多次的暴漲暴跌當中，很多熱錢進入，一些紙貿商、二級廠甚至個人都在囤紙，在下游需求不增反減的情況下，形成了一個越積越高的炒紙堰塞湖。



“紙價的合理上漲、小型紙企的退出、大型紙企的起死回生都屬於合理、有序的現象，是行業優勝劣汰的一個過程。”有關專家告誡說，2018年包裝印刷業在紙價震盪和量的需求不足的情況下，中小規模的企業發展空間正在逐步壓縮，甚至面臨大洗牌危機。未來企業必須進行產品和服務的轉型升級，提高自己的核心競爭力，在追求經濟效益的同時考慮環境保護，守住綠水青山才能創造金山銀山。







【中央網路報】