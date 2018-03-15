中新網3月15日電 據外媒報導，美國航空製造業巨頭波音公司13日發佈消息稱，波音737型客機的生產量已達一萬架，是當今全球生產數量首次達到一萬架的商用噴射機型，打破了吉尼斯世界紀錄。

當地時間2018年3月13日，波音公司在美國華盛頓州倫頓一架737 MAX客機前慶祝，這是自1967年來生產的第10000架波音737客機，同時，這也讓波音737客機成為世界上第一種生產數量達到10000架的噴氣式客機，打破了世界紀錄。

當地時間13日，波音公司發佈新聞稿指出，第一萬架波音737型客機，是交付給美國西南航空公司的波音737 MAX 8。

據波音公司統計，波音737型客機的飛行里程已超過1220億英里，相當於繞飛地球500萬次，曾搭乘波音737型客機的旅客超過220億人次，約每隔1.5秒，就有一架波音737型客機起飛或降落。

波音737系列飛機是美國波音公司生產的一種中短程雙發噴氣式客機。波音737自研發以來五十年銷路長久不衰，成為民航歷史上最成功的窄體民航客機系列之一，至今已發展出十個型號。

2006年，波音也曾慶祝第5000架波音737型客機出廠的吉尼斯世界紀錄，12年間，737型客機的產量已達到一萬架，再次突破記錄。

據吉尼斯世界紀錄鑒定人恩普里克說，波音締造這項新里程碑的速度令人印象深刻，很興奮能再次認可波音737型客機、以及這款機型在民航界所扮演的重要角色。

波音737計劃在1964年展開，1967年4月9日原型機首次試飛，1967年12月15日獲美國聯邦航空局型號合格證，第一架737-100飛機於1967年12月28日交付給漢莎航空公司。

波音公司指出，波音將增加737型客機的產量，由每月47架提升至52架，由於波音737型客機新機種737 MAX系列的銷售，目前737型客機的訂單超過4600架。