中新社華盛頓3月14日電 美國參議院14日晚間通過一份放鬆對中小銀行監管的法案，白宮發表聲明稱美國總統特朗普期待儘早簽署相關法案。

當晚，參議院以67票讚成、31票反對通過了這份名為《經濟增長、放鬆監管、消費者保護法》的法案。根據該法案，2500億美元規模以下的銀行將不用必須每年通過美聯儲的壓力測試等一些嚴厲監管措施。

2008年全球金融危機后，美國國會通過了《多德-弗蘭克法案》，這項號稱史上最全面的金融監管改革法案，旨在有效控制系統性風險，保護納稅人和消費者權益，維護金融穩定，防止金融危機再次發生。

美國參議院當天通過的前述法案被認為是對《多德-弗蘭克法案》的修正。該法案由參議院銀行委員會主席邁克·克拉波提出，旨在免除中小規模銀行所面臨的部分最嚴苛的監管要求。支持者認為，該法案能夠刺激信貸、促進美國經濟，反對者則認為這將增加金融系統風險。

《華爾街日報》稱，該法案有很大機會最終成為法律，這將是共和黨從去年同時掌握白宮和國會以來對金融監管制度進行的最顯著的改革，也契合特朗普政府提出減少監管法規的目標。

白宮當晚發表聲明稱，特朗普稱讚參議院通過該法案，他期待儘早予以簽署。聲明稱，該法案使諸多社區銀行和信貸機構免受《多德-弗蘭克法案》監管，將刺激信貸、促進經濟增長，但不會對金融體系構成風險。

不過，該法案想要最終送到白宮由特朗普簽署，還需與眾議院就其之前通過的類似法案進行協商達成一致。美聯社文章認為談判過程將比較艱難，因為共和黨高層既必須獲得本黨議員的支持，還要贏得民主黨方面的認可。特朗普在聲明中表示，他期待與眾議院進行進一步協商，以儘快使相關法案送到他桌前。(完)