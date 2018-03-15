李明博否認韓檢方主要指控 檢方考慮提請批捕北京新浪網 (2018-03-15 09:53)
李明博接受長達21小時的調查後回家。（圖片來源：韓聯社）
【環球網綜合報導】在接受韓國檢方長達21小時的調查後，前總統李明博凌晨回家。調查中，李明博否認檢方主要指控，檢方將綜合考慮李明博的供述內容和其間的調查結果，近期決定是否針對李明博向法院提請批捕。
檢方指控李明博涉嫌受賄、侵吞公款、瀆職、漏稅、濫用職權、違反公職選舉法和總統記錄管理法等指控嫌疑多達20餘項。韓聯社3月15日報導稱，李明博在接受調查中陳述，自己從未介入三星代付DAS公司訴訟費60億韓元、國家情報院曾上繳特別經費17.5億韓元等事件。據檢方透露，李明博說自己對這些事情毫不知情，即便確有其事，那也應是一線工作人員牽涉到的事宜。
李明博於當地時間14日上午9時45分許開始以嫌疑人身份開始接受調查，15日早上6時25分乘車離開檢察廳，調查時間長達21小時，是韓國曆屆前總統中，接受調查時間第二長的總統。接受調查的時間最長的前總統是朴槿惠，為21小時30分。
韓聯社稱，15日早上，李明博準備離開檢察廳時被媒體問及是否仍堅持否認實際掌控秘密資金案涉案公司、汽車零部件製造商DAS，他只回答「大家辛苦了」后隨即乘車離開。
首爾中央地檢最快將於本周向總檢察長文武一彙報調查結果，並請示提請批捕、公訴時間等辦案計劃。檢方調查組認為，鑒於涉案金額超過100億韓元，案情重大，且李明博一概否認指控，有毀滅證據之虞，所以有必要針對李明博提請批捕。另有觀點認為，由於李明博身份比較特殊，6月地方選舉在即，檢方可能慎重考慮是否提請批捕。
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