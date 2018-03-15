【環球網報導 記者 趙怡蓁】據法國《費加羅報》3月14日報導，法國民調機構布呂萊-維爾同仁公司近日所做的一份調查顯示，近6成法國人支持女同性戀伴侶採用醫學輔助生育(PMA)。

根據這份即將於15日在法國《觀察家》周刊發表的調查，58%的受訪者表示，支持女同性戀伴侶採取醫學輔助生育手段。56%的受訪者認為，單身女性也應可以採用這一手段。該措施目前僅限於無法生育或者可能給孩子傳染嚴重疾病的異性夫妻。

在匿名捐獻卵子或精子方面，同意和反對的法國人幾乎平分秋色，前者的比例為50%，後者為48%。同時，55%的人表示，支持法國允許代孕媽媽，其中32%的人認為，無論男同性戀、女同性戀或者異性夫妻均應無條件享受這一措施。68%的受訪者認為，代孕媽媽應該獲得報酬，56%的人稱，應由國家規定代孕媽媽所獲補助的數額。

報導稱，1月，法國Ifop市場調查公司發佈在該國《十字架報》的一份調查結果，與此次調查結果基本相同，即60%的受訪者支持女同性戀伴侶採用醫學輔助生育，57%的受訪者支持單身女性採用這一措施。